Die EU-Kommission hat die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien empfohlen. Das hat die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini bekannt gegeben. Den Schritt erklärte sie mit den jüngsten Reformfortschritten von Albanien und Mazedonien. Auch EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn sprach von grundsätzlich vielversprechenden Entwicklungen.

Bereits im Februar teilte die Kommission mit ihrer Westbalkan-Strategie einen Zeitplan für eine EU-Erweiterung um sechs Westbalkanstaaten mit. 2025 sollen zunächst Serbien und Montenegro dazustoßen, später Bosnien und Herzegowina, Albanien, Mazedonien und Kosovo. Bis dahin prüft die EU-Kommission regelmäßig Fortschritte der Länder in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesetzgebung.



Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen treffen die Mitgliedstaaten. Mit Montenegro und Serbien laufen bereits Gespräche. Bosnien-Herzegowina und Kosovo gelten als potenzielle Kandidaten für Verhandlungen.

Macron macht EU-Reform zur Bedingung

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht eine Reform der Europäischen Union als Bedingung für einen möglichen Beitritt der Westbalkanstaaten. "Ja zu Ihrem Willen, die Balkanländer an Europa zu binden", sagte Macron am Dienstag in Straßburg an die Adresse von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker.



Das geopolitische Risiko sei, dass die Balkanstaaten in Richtung der Türkei oder Russlands abglitten. "Aber für meinen Teil werde ich eine Erweiterung nur dann verteidigen, wenn es zuerst eine Vertiefung und eine Reform unseres Europas gibt." Juncker hatte Anfang März gesagt: "Der Platz des Westbalkans ist in der EU."