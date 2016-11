Trump distanziert sich von rechtsextremer Alt-Right-Bewegung

In seinem zweiten großen Interview nach der Wahl distanziert sich Trump von der rechtsextremen Alt-Right-Bewegung, nimmt aber seinen künftigen Chefberater im Weißen Haus, Stephen Bannon, in Schutz. Bannon, der bis 2011 Chef der ultrarechten Nachrichtenseite Breitbart News war, sei in seinen Augen kein Rassist, sagte Trump. "Breitbart News" sei lediglich "eine Publikation", vergleichbar mit der "New York Times". mehr lesen