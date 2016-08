Man darf sich keine Illusionen machen, welche Intentionen der Mann im Kreml hat



Was Russland betrifft, sind sich alle politischen Parteien in Polen einig. Die Polen fürchten die russische Aggression, sie trauen Moskau nicht. Sie sind überzeugt, dass Wladimir Putin nur den Starken mit Respekt begegnet.



Aus diesem Grund sind die Polen für die Stationierung amerikanischer Soldaten in ihrem Land. Aus diesem Grund haben sie beschlossen, eines der größten militärischen Manöver in der Geschichte der Nato in ihrem Land stattfinden zu lassen, Anakonda 2016.



Ähnlich wie in den USA glaubt man in nämlich, dass Putin Schwäche als Einladung zur Aggression versteht – die Ereignisse in der Ukraine waren ein Beleg dafür. Anfangs mussten die Polen die Deutschen lange davon überzeugen, dass im Donbass nicht irgendwelche angeblichen Separatisten oder grüne Männchen aus dem Weltall einen Bürgerkrieg angezettelt hatten, sondern dass dort schlicht und ergreifend russische Soldaten eingerückt waren.



Und als es schon so schien, als machten sich auch die Deutschen keine Illusionen mehr angesichts der wahren Intentionen Putins, äußerte sich der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier in der Bild kritisch zum Manöver Anakonda 2016 in Polen und warnte vor "lautem Säbelrasseln und Kriegsgeheul" der Nato.



Das klingt leider seltsam vertraut und ist nichts Neues aus dem Mund eines wichtigen SPD-Politikers.



Man denke an den bekannten Putin-Freund Gerhard Schröder, der diesen als "lupenreinen Demokraten" bezeichnet hatte und später Aufsichtsratschef der Betreibergesellschaft der Ostsee-Pipeline Nord Stream wurde, die in Polen als Teil der feindlichen Politik Russlands gesehen wird, weil die Gasleitung Polen und die Ukraine umgeht.



Zu Schröder habe ich 2006 Angelica Schwall-Düren befragt, die damals in der SPD für die Kontakte mit Polen verantwortlich war und Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bundesverband. In Polen regierte damals die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Präsident war Lech Kaczyński und die Beziehungen zwischen unseren Ländern waren angespannt. Ursache waren die Forderungen der Preußischen Treuhand nach Rückgabe der von Deutschen in Polen zurückgelassenen Immobilien. Doch hinzu kam die Debatte um Nord Stream. Schröder, so sagte damals Schwall-Düren, habe unbedingt Kanzler werden wollen und nicht Aufsichtsratschef einer Aktiengesellschaft. Es handele sich also ausschließlich um ein politisches Projekt, es gehe nicht um Geschäftsinteressen.



Sie sagte noch etwas viel Wichtigeres: Die Deutschen seien der Ansicht, Russland werde sich "dank wirtschaftlicher Abhängigkeiten" demokratisieren. Schwall-Düren glaubte damals wie die meisten SPD-Politiker, dass Russland mit dem Westen zusammenarbeiten müsse, da es von dessen Investitionen und Technologie abhängig sei. Der Westen wiederum sei an dem riesigen russischen Absatzmarkt interessiert.



Doch Putin hat diese Illusionen zwei Jahre später zunichte gemacht. Was er von friedlicher Koexistenz in Europa hielt, zeigte er 2008, als er in Georgien einfiel und die Abspaltung Abchasiens und Süd-Ossetiens sanktionierte. Später dann waren die Krim und die Ukraine an der Reihe.



Russland will sich weder modernisieren noch demokratisieren. Den Regierenden reicht ein hoher Ölpreis, damit können sie dann die eigene Armee ausbauen.



Steinmeier hat nun begonnen, sich für seine Aussage zu rechtfertigen. Das Echo ist angesichts der bekannt anderen Haltung Angela Merkels in dieser Angelegenheit in Polen allerdings verhalten geblieben.



Denn man muss miteinander reden. Doch man darf sich keine Illusionen machen, wer in Kreml sitzt und welche Intentionen er hat.