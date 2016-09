Papst Franziskus in Polen. Großes Fest und große Kontroversen



Am Mittwoch ist Papst Franziskus in Polen eingetroffen – zum Weltjugendtag, einem regelmäßigen Treffen von Katholiken aus aller Welt mit dem Papst. Ein großes Fest, nicht nur für die Gläubigen. Doch nicht alle waren und sind erfreut über seinen Besuch.



In Krakau, wo die Hauptfeierlichkeiten stattfinden, sind es Hunderttausende, die fröhlich miteinander feiern, zusammen singen, tanzen und Freundschaften schließen. Papst Franziskus selbst wurde am Flughafen von Präsident Andrzej Duda und der gesamten polnischen Regierung mit allen Ehren empfangen. In seiner ersten Rede – in der Kathedrale auf dem Wawel, Grabstätte der polnischen Könige und herausragender polnischer Persönlichkeiten – sprach er unter anderem über Flüchtlinge: "Notwendig ist die Bereitschaft zur Aufnahme von Menschen, die vor Kriegen und Hunger fliehen sowie Solidarität mit denen, die ihrer Grundrechte beraubt sind – auch des Rechtes, in Freiheit und Sicherheit den eigenen Glauben zu bekennen. Bemühen muss man sich auch um Zusammenarbeit und Koordination auf internationaler Ebene, um so eine Lösung für die Konflikte und Kriege zu finden, die viele Menschen zwingen, ihr Zuhause und ihre Heimat zu verlassen."



Er knüpfte auch an den Hirtenbrief der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder von 1966 und die berühmten Worte an: "Wir vergeben und bitten um Vergebung." In Krakau sagte Papst Franziskus: "Wenn ich auf eure neueste Geschichte blicke, danke ich Gott, dass es euch gelungen ist, dass die gute Erinnerung überwiegt: zum Beispiel mit den Feierlichkeiten anlässlich des 50. Jubiläums der vom polnischen und deutschen Episkopat gegenseitig angebotenen und empfangenen Vergebung nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Initiative ist von den kirchlichen Gemeinschaften ausgegangen, setzte aber einen unumkehrbaren gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und religiösen Prozess in Gang, der die Geschichte der Beziehungen zwischen beiden Völkern veränderte."



Vor dem Besuch des Papstes wurde am meisten darüber gesprochen, welche Botschaft er wohl mitbringen würde. So ruft Papst Franziskus zum Beispiel häufig zur Hilfe für Flüchtlinge, die aktuelle polnische Regierung aber ist dagegen. Einige Kabinettsmitglieder der Regierung Beata Szydło nehmen sogar Ausdrücke wie "islamische Seuche" in den Mund. Der Papst ging auch schon mehrfach auf Homosexuelle und Geschiedene zu, er verurteilt soziale Ungleichheiten und den Kult des Geldes. Das gefällt vielen polnischen Konservativen nicht, die Papst Franziskus öffentlich kritisierten und drohten, sein Pontifikat könne zu einem Schisma führen, denn viele Aktivitäten des Papstes seien nicht akzeptabel.



Die Vorwürfe sind häufig absurd – zum Beispiel, der Papst würde sich zu sehr der deutschen Lobby im Vatikan unterordnen, die angeblich aus progressiven Kirchenoberen wie dem Wiener Erzbischof Christoph Schönborn oder dem Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz Reinhard Marx besteht.



Während der Vorbereitungen zum Weltjugendtag in Polen war häufiger das Konterfei von Johannes Paul II. – dem großen polnischen Pontifex – als das von Papst Franziskus zu sehen, und man bezog sich auf dessen Lehren und nicht auf die des heutigen Papstes. Sogar in der "von den Bischöfen an die polnische Jugend gerichteten Einladung zur Teilnahme am Weltjugendtag", die Anfang Juli in allen polnischen Kirchen verlesen wurde, war von Papst Franziskus nicht die Rede, dafür wurde Johannes Paul II. dreimal erwähnt.



Die Regierenden wollten den Besuch des Papstes auch für ihre politischen Ziele nutzen. Sie verhandelten mit dem Vatikan, Papst Franziskus möge auch das Grab des früheren Präsidenten Lech Kaczyński und seiner Frau besuchen, die am 10. April 2010 bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Smolensk ums Leben gekommen sind. Jarosław Kaczyński, Vorsitzender der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), der das Land faktisch aus der zweiten Reihe regiert, bemüht sich mithilfe des Staatsapparats um die Bildung der Legende von seinem Zwillingsbruder als dem wichtigsten polnischen Politiker der letzten Jahrzehnte. Er suggeriert dabei – und mit ihm viele andere Politiker der PiS und Angehörige der derzeitigen Regierung –, dass die Tragödie von Smolensk kein Unfall, sondern eine Verschwörung des früheren Premierministers Donald Tusk und von Wladimir Putin war. Die Idee, das Grab von Lech Kaczyński zu besuchen, gefiel nicht einmal jenen polnischen Kirchenoberen, die seit Langem mit der PiS sympathisieren. Sie waren der Ansicht, damit würde eine dünne rote Linie überschritten, und lehnten dezent ab.



Ungeachtet aller Kontroversen ist der Papstbesuch ein großes Ereignis, nicht nur für die Gläubigen. Alle Medien betrachten es als solches, und die Teilnehmer des Weltjugendtags loben die ausgezeichnete Atmosphäre und hervorragende Organisation.