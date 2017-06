12/25

1989 – Kohl nutzt die Massenproteste in der DDR und die Demokratiebewegung in der Sowjetunion, um die deutsche Einheit zu verhandeln. Er wird zum Kanzler der Einheit. Vor der ersten freien Wahl zum DDR-Parlament 1990 jubeln ihm bei einem Wahlkampfauftritt in Erfurt rund 130.000 Bürger zu.