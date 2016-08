Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zu den in Deutschland lebenden Menschen türkischer Abstammung bekannt. "Ich bin auch deren Bundeskanzlerin", sagte Merkel in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Sie ermutigte die Deutschtürken, sich hierzulande in Staat und Gesellschaft einzubringen.

Merkels Aussage war auch eine Interpretation ihrer umstrittenen Aufforderung an Türkischstämmige, Loyalität zu Deutschland zu zeigen. Die Kanzlerin sagte, es sei ihr angesichts der Probleme in der Türkei darum gegangen, "dass Konflikte in der Türkei nicht nach Deutschland getragen werden".



Sie finde es aber wichtig, sich zu den hier lebenden Menschen türkischer Abstimmung zu bekennen: "Wenn das dann durch Engagement beantwortet wird, dann ist das gut." Sie würde sich wünschen, dass "Menschen, die lange in Deutschland leben, sich in die Entwicklung unseres Landes mit einbringen" – auch wenn es natürlich ebenso wie bei Alteingesessenen keine Verpflichtung gebe.

Zur Lage in der Türkei sagte Merkel: "Es gibt Dinge, die sprechen wir an, die kritisieren wir." Es sei wichtig, mit der türkischen Regierung im Gespräch zu bleiben, "denn wenn man nicht miteinander spricht, sondern nur übereinander, dann führt das in der Diplomatie meistens zu keinen guten Ergebnissen". Merkel vermied es aber in dem ARD-Interview, auf den Umgang mit Regierungskritikern oder der kurdischen Minderheit in der Türkei einzugehen. Sie wies den Vorwurf zurück, dass die Bundesregierung die innenpolitische Entwicklung in der Türkei nicht ausreichend kritisiere: "Die Tatsache, dass wir immer wieder Dinge ansprechen, deutet ja darauf hin, dass nach unseren Vorstellungen der Demokratie wir nicht mit allem einverstanden sind."

Gabriel hält Deutsche für "kopfgesteuert"

SPD-Chef Sigmar Gabriel beklagte Versäumnisse der Bundesregierung im Umgang mit dem Militärputsch in der Türkei Mitte Juli. "Wahrscheinlich hätten wir schneller hinfahren müssen – am selben Tag oder am Tag danach. Wahrscheinlich hätten wir viel stärker unsere emotionale Beteiligung zeigen müssen", sagte er beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung.

Nicht nur die unmittelbar von dem Putschversuch bedrohte türkische Staatsführung, sondern auch seine Gegner in der Opposition oder türkischstämmige Menschen in Deutschland "fühlen sich zurückgewiesen von uns", sagte Gabriel. "Das kann man als Deutscher manchmal schwer verstehen, wir sind ja so kopfgesteuerte Typen."

Der SPD-Chef betonte, auf keinen Fall dürften die Brücken zu dem Land abgebrochen werden. Auch müsse die EU weiterhin mit Ankara über Beitrittsperspektiven sprechen. "Natürlich sind die Verhandlungen zu Ende, wenn die Türkei die Todesstrafe wieder einführt. Selbst wenn die Türkei morgen alle Voraussetzungen für die EU erfüllen würde, wäre die Europäische Union gar nicht dazu in der Lage, sie aufzunehmen. Wir können doch nicht mal mehr einen Stadtstaat aufnehmen."