Seit einem Jahr beschäftigen die Deutschen drei Worte von Angela Merkel: "Wir schaffen das". Sie spalten das Land in diejenigen, die alles dafür tun, dass die Integration der eine Million Flüchtlinge, die 2015 gekommen sind, gelingt, und in diejenigen, die die Migranten ablehnen und das Land am liebsten abschotten würden. Dazwischen gibt es noch eine womöglich wachsende Gruppe von Menschen, die sich selbst grundsätzlich als weltoffen bezeichnen würden, denen die große Zahl der größtenteils muslimischen Zugewanderten aber Sorgen bereitet.



In einem großen Interview in der Süddeutschen Zeitung hat die Kanzlerin nun erläutert, wie sie ihren Satz damals gemeint habe: als eine mutmachende Äußerung angesichts einer gewaltigen, schwierigen Herausforderung.

Sie greift die Ängste auf, welche die Flüchtlinge offensichtlich wecken: Man habe immer Wert darauf gelegt, dass nichts auf Kosten derjenigen geschieht, die schon lange hier leben, betont die Kanzlerin. Das soll all diejenigen beruhigen, die das Gefühl haben, gegenüber den Flüchtlingen zu kurz zu kommen.

Aber Merkel bleibt trotz aller Kritik bei ihrem Satz. Davon lässt sie sich nicht abbringen, und das wird ihre Kritiker trotz aller beruhigend gemeinten Aussagen ("Deutschland wird Deutschland bleiben, mit allem, was uns lieb und teuer ist.") nicht versöhnen. Denn sie fürchten sich vor den unausweichlichen Veränderungen im Land, die Merkel beschreibt. Und sie wollen schon gar keine Veränderung, die ihnen aufgezwungen erscheint und die sie ablehnen.



Fehler der Vergangenheit

"Was auf der Welt los ist, geht alle an", sagt Merkel weiter und auch dieser Satz wird die Meinungen spalten. Dabei ist das eine vollkommen richtige Konsequenz, die Merkel aus der Flüchtlingskrise zieht: Deutschland ist keine Insel mehr, die mit den Konflikten um sich herum und deren Auswirkungen nichts zu tun hat. Es muss sich um diese Konflikte kümmern, und es muss gemeinsam mit Europa viel enger mit Nachbarländern der Krisenstaaten zusammen arbeiten, damit von dort nicht mehr so viele Flüchtlinge kommen, einschließlich der Türkei. Und Deutschland und Europa müssen sehr, sehr viel mehr Entwicklungshilfe leisten, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. Zu hoffen ist, dass das nicht wieder nur Lippenbekenntnisse sind.

Ludwig Greven ist Politik-Redakteur bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Es ist auch die richtige Konsequenz aus den Versäumnissen der Vergangenheit, die Merkel einräumt: Viel zu lange hat Deutschland das Flüchtlingsproblem ignoriert – das war auch ihr Fehler. Die Bundesrepublik fühlte sich nach dem großen Flüchtlingsandrang in den 1990er Jahren als Insel der Seligen in der Mitte Europas, da dank des Dublinsystems praktisch keine Asylsuchenden mehr kamen. Wenn doch, dann konnten sie zurückgeschickt werden. Und als schon 2004 und 2005 viele Flüchtlinge in Spanien und anderen Ländern an den Außengrenzen landeten, da hat die damalige Bundesregierung eine proportionale Verteilung der Flüchtlinge entschieden abgelehnt, genauso wie einen Grenzschutz durch Frontex.

Das rächte sich jetzt, als nun Deutschland von den anderen EU-Ländern die Übernahme von Flüchtlingen nach Quoten verlangte. Die Osteuropäer legten sich quer, auch Südeuropa zögerte. Deutschland blieb alleine.

Kein Erfolg im Wahlkampf

Und wir sollen jetzt diese Versäumnisse ausbaden, werden Merkels Kritiker denken. Viele sind sowieso für rationale Argumente kaum noch empfänglich. Sie wollen nur hören: "Merkel gibt Fehler in der Flüchtlingspolitik zu". Das bestärkt sie in der Ansicht, dass diese Politik von Anfang an falsch gewesen sei. Dabei räumt Merkel ja keine Fehler in ihrer "Wir schaffen das"-Politik ein, sondern sagt nur, dass die Regierung schon viel früher hätte handeln müssen.



Wenn das Interview auch ein Versuch von Merkel gewesen sein sollte, in den mit dem Flüchtlingsthema aufgeladenen Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern beruhigend einzuwirken, um ihrer Partei zu helfen, so wird das kaum von Erfolg gekrönt sein.



Für ihre Gegner in der AfD und bei anderen Rechten ist sie eine Hassfigur. Ein Fehlereingeständnis stößt dort nicht auf Gnade, sondern nur auf noch mehr Hass und schafft möglicherweise noch mehr Anhänger.

Und die gemäßigten Zweifler, an die sich die Kanzlerin erkennbar richtet, dürften auch nicht beruhigt sein. Wie ihre Flüchtlingspolitik im Nordosten beurteilt wird, kann Merkel am Sonntagabend sehen. Dann wird sich zeigen, ob die AfD womöglich sogar vor der CDU landet. Es wäre eine äußerst schmerzhafte Lektion für die Kanzlerin.