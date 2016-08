Unionsfraktionschef Volker Kauder hat für die kommende Wahlperiode Steuerentlastungen in Höhe von 15 Milliarden Euro angekündigt. Kauder sagte der Bild am Sonntag: "In der nächsten Legislaturperiode wird es noch eine größere Steuererleichterung geben. Ich kann mir eine Entlastung um die 15 Milliarden Euro im Jahr vorstellen. Nach meiner Auffassung sollten vor allem die Familien und die Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen profitieren."

Der CDU-Politiker sagte, die Union stehe zu ihren Wahlversprechen: "Im letzten Regierungsprogramm haben wir keine Steuererleichterungen versprochen. Aber wir haben zugesagt, dass es keine neuen Steuern sowie keine Steuererhöhungen gibt und dass wir die Mütterrente verbessern. Das haben wir eingehalten. Sie können uns vertrauen, dass wir wieder Wort halten."



Die Steuerpolitik ist eines der großen Wahlkampfthemen für das Jahr 2017. Nachdem das Statistische Bundesamt am Mittwoch bekannt gab, dass der Staat im ersten Halbjahr von 2016 einen Überschuss von 18,5 Milliarden Euro erzielen konnte, wollen Politiker sowohl der Union als auch der SPD Bürger stärker an den Einnahmen teilhaben lassen. Die Opposition kritisierte daraufhin vor allem die Pläne von CDU und CSU. Sie nutzten nicht denen, die es nötig hätten. Einige Politiker der SPD äußerten dagegen, sie wollten die Steuern für Geringverdiener senken. Es müssten jetzt Vorschläge entwickelt werden, bekräftigte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil diesen Wunsch am Donnerstag.