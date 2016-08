ZEIT ONLINE: Herr Holter, die Linke sinkt in den Umfragen immer weiter, jetzt sind es noch 13 Prozent, von einst 18. SPD und AfD wachsen. Woran liegt das?

Helmut Holter: SPD-Ministerpräsident Erwin Sellering umgarnt die Wähler mit Aussagen wie 'Es war nicht alles schlecht in der DDR', 'Russland-Sanktionen abbauen'. Oder er macht den zweiten Seehofer, indem er gegen Kanzlerin Merkel auftritt und fordert, den Flüchtlingszustrom zu begrenzen. Bei der AfD wiederum werden viele Menschen ihren Protest und ihren Frust los. Sie schauen nicht auf das Programm der Partei. Unsere Zahlen schwanken, ich bin optimistisch, dass wir am Sonntag mit einem guten Ergebnis in den neuen Landtag einziehen werden.

ZEIT ONLINE: Bei den Wahlkampfkundgebungen bleibt die Linke weitgehend unter sich, kaum einer ist im Publikum, der nicht sowieso Ihre Partei wählt. Ist ein solcher Wahlkampf nicht überholt?

Holter: Wir machen ja keine Kundgebungen. Wir versuchen in moderierten Gesprächen den Wahlkampf emotionaler zu machen und vom Politiksprech wegzukommen. So, als wenn man sich beim Bier oder Kaffee unterhält. Es kommt uns vor allem darauf an, von der Bevölkerung in der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Das ist bei anderen Parteien nicht anders.

ZEIT ONLINE: Die meisten der Besucher sind über 50. Wie will die Linke ihr demografisches Problem in den Griff bekommen?

Holter: Mecklenburg-Vorpommern ist ein älterwerdendes Land und das geht auch an uns nicht spurlos vorbei. Viele junge Leute ziehen weg. Die Partei muss attraktiver werden. Einerseits müssen die über 70-Jährigen ihre Gruppen bilden, andererseits die jungen Leute ihre Projekte realisieren können.

ZEIT ONLINE: Das klingt wie eine Bankrotterklärung. Wie lässt sich das Problem lösen?

Holter: Es ist nicht so, dass es keinen Nachwuchs gibt, die Landtagsfraktion etwa hat sich stark verjüngt, auch viele Kommunalfraktionen, etwa in Neubrandenburg. Die jungen Mitglieder haben aber auch berufliche und familiäre Verpflichtungen. Für sie besteht die Attraktivität der Linken nicht in der klassischen Parteiversammlung. Junge Leute wollen vor Ort Aktionen machen, gegen Rechtsextremismus etwa oder gegen die AfD, Sticker kleben oder Kampagnenvideos für das Netz drehen.

ZEIT ONLINE: Die AfD zieht ihre Kraft auch aus der Angst der Menschen, die Flüchtlinge könnten besser bestellt sein als die Einheimischen. Bisher haben Sie dem nicht entgegen wirken können...

Tilman Steffen ist Redakteur bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier. Auf Twitter: @tilsteff

Holter: Die AfD wird nicht nur wegen der Flüchtlinge gewählt, sondern wegen des Frusts und der Wut. Das geht auf die Sozialreformen der Agenda 2010 zurück, auf die Griechenland-Rettung. Viele verstehen hier nicht, dass dafür Geld da ist, für ihre Anliegen aber nicht. Sie verstehen nicht, warum die Kita-Gebühren immer weiter steigen. Die Menschen wollen erst die Alltagsfragen beantwortet haben.



Gegen Stimmungen Wahlkampf zu machen ist äußerst schwer, weil man mit rationalen Argumenten faktisch nicht durchdringt. Gegen diese Stimmung muss man die inhaltliche Auseinandersetzung suchen, statt die AfD in die Märtyrer-Ecke zu schieben. Ich will nicht alle AfD-Wähler verteufeln. Aber zu zeigen, dass die AfD eine janusköpfige Partei ist – einerseits netter Biedermann von neben an, andererseits geistige Brandstifter – das fehlt in der Öffentlichkeit.