Die Bundeswehr bildet 120 syrische Flüchtlinge aus. Konkret geht es um vierwöchige Kurse, in denen anerkannte Asylbewerber handwerkliche Grundlagen lernen. Laut Martina Schmitz, Sprecherin des Ministeriums, lernen sie, wie man eine Mauer baut, schweißt oder Kabel verlegt. "Für den Wiederaufbau eines Landes benötigt man Personen, die wissen, wie man an bestimmte Dinge herangeht. Wir bringen den Flüchtlingen Fähigkeiten bei, die für sie eines Tages von großem Nutzen sein können." Die Idee ist nämlich, dass diese Flüchtlinge irgendwann nach Syrien zurückgehen und beim Aufbau helfen. So beschrieb Verteidigungsministerium Ursula von der Leyen bereits im Juli ihren Plan der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Insgesamt werden vier Kurse mit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten, von denen ein Flüchtling an bis zu dreien teilnehmen kann. Das Pilotprojekt wird zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) durchgeführt. Während das Verteidigungsministerium den Fokus auf den Wiederaufbau Syriens rückt, sieht die Bundesagentur für Arbeit noch ganz andere Vorteile für die Flüchtlinge. Frauke Wille, Sprecherin der BA, hofft, mit ihnen die Integration der Teilnehmer zu beschleunigen. Durch die Ausbildungen könnten die Flüchtlinge leichter im Arbeitsmarkt ankommen. "Die Flüchtlinge erlernen Grundfertigkeiten, die sie für potenzielle Arbeitgeber auf der Suche nach Auszubildenden attraktiver macht", sagt Wille.

Von den Bundeswehrausbildern könne die BA erfahren, wo die Stärken einer Person liegen und in welche Bereiche des Arbeitsmarktes sie sie sinnvoll vermitteln kann. "Wenn sich während einer Schulung zeigt, dass ein Teilnehmer Talent für bestimmte Tätigkeiten hat und ihm diese auch noch Spaß bereiten, dann hilft uns das natürlich bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz."



Flüchtlingen geht es um ihre aktuelle Situation

Will glaubt nicht, dass sich die Flüchtlinge von einem solchen Angebot unter Druck gesetzt fühlten, möglichst früh in ihre Heimat zurückkehren zu müssen. Ohnehin sei die Teilnahme freiwillig. Im Gegenteil: Das Angebot sei für viele Flüchtlinge sehr attraktiv, weil sie hochmotiviert seien, endlich zu arbeiten und etwas Sinnvolles zu tun, berichtet Wille. Die Teilnehmer würden außerdem nicht nur praktische Fertigkeiten erlernen, das Programm biete ihnen auch die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen und besser Deutsch zu lernen.

Die Möglichkeit, beim Programm mitzumachen, hat allerdings bei Weitem nicht jeder Flüchtling. Die Ausbildungen richten sich ausschließlich an anerkannte syrische Flüchtlinge. Diese müssen mindestens 18 Jahre alt sein, einen Integrationskurs abgeschlossen haben und schon gut Deutsch sprechen. Handwerkliche Vorkenntnisse werden dagegen keine verlangt.

Dass sich das Programm zunächst nur an syrische Flüchtlinge richtet, begründet Ursula von der Leyen damit, dass die große Masse der Flüchtlinge in Deutschland aus Syrien komme. Man habe den Fokus des Pilotprojektes deshalb ganz bewusst auf diese Flüchtlingsgruppe gelegt.



Berufsvorbereitende Kurse notwendiges Mittel

Der Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH) sieht berufsvorbereitende Kurse als unbedingt notwendiges Mittel an, um Flüchtlingen Ausbildungen vermitteln zu können. In Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ), der Bundesagentur für Arbeit und dem Bundesamt für Migration für Flüchtlinge führe man selbst in den Bildungszentren bereits großflächig Ausbildungsvorbereitungen durch, so Alexander Legowski, Sprecher des ZDH. Im Gegensatz zu der Initiative der Bundeswehr nehmen diese in der Regel allerdings, abhängig von den Voraussetzungen der Teilnehmer, deutlich mehr Zeit in Anspruch.

"Wenn die Voraussetzungen für eine Ausbildung nicht gegeben sind, führt das zu Frustration auf beiden Seiten. In den Kursen stellen wir sicher, dass eine Berufsausbildung erfolgreich verlaufen kann." Sofern die Flüchtlinge die Förderung wahrnehmen, habe man damit sehr gute Erfahrungen gemacht. "Von denjenigen, die solche Kurse erfolgreich absolvieren, konnten wir bereits einen Großteil in Ausbildungsbetriebe vermitteln. Das liegt auch an den Netzwerken, die direkt an die Bildungsstätten angeschlossen sind." An der Nachfrage vonseiten der Betriebe mangele es dabei nicht. Diese, so Lebowski, würden bereits Schlange stehen. Inwiefern die Initiative der Bundeswehr für die Vermittlung von Ausbildungsplätzen förderlich sein wird, möchte man von Seiten des ZDH aus der Ferne nicht bewerten. Generell begrüße man das Engagement aber.