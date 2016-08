Der Terminplan der Kanzlerin für die kommende Bundestagswahl: Offenbar ist er so flexibel, wie vielen Beobachtern auch die Politik der Angela Merkel immer wieder erscheint. Jedenfalls meldet der Spiegel, dass die CDU-Vorsitzende die Verkündung ihrer vierten Kanzlerkandidatur nun bereits zum zweiten Mal verschieben müsse – wegen der zaudernden bayerischen Landesregierung und ihres Unionskollegen Horst Seehofer, der sich bislang sträube, sich zu Kandidatin Merkel und damit zu einem gemeinsamen Wahlkampf – samt Flüchtlingspolitik – zu bekennen.

Das Magazin weiß angeblich von einem "torpedierten Zeitplan", und das zitierte "CDU-Umfeld" verweist auf den kommenden Parteitag im Dezember, wo sich Merkel für weitere zwei Jahre zur Vorsitzenden wählen lassen wolle – ohne neue Bewerbung fürs Kanzleramt sei dies den Delegierten aber nur schwer beizubringen. Und überhaupt: Merkels Umfeld fürchte um einen "politischen Schaden" für Europas dienstälteste Regierungschefin.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber kann sich über den Bericht nur wundern – "Das Sommerloch ist doch vorbei" – und verweist quasi qua Amt auf die Arbeit der Bundesregierung: "Die Menschen erwarten, dass wir uns um die Probleme kümmern. Das tun wir." Armin Laschet wiederum kontert die Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit der für ihn ausschlaggebenden Gegenfrage: "Wie kann man eine Entscheidung verschieben, die gar nicht ansteht?" Und überhaupt sieht Merkels Stellvertreter als Parteichef in der Debatte vor allem eins: einen "niedlichen Versuch, von der Kandidatendebatte der SPD abzulenken".



Die Sozialdemokraten nehmen den Fehdehandschuh dankbar auf und spotten in persona ihres Vizechefs Ralf Stegner lustvoll über die kolportierten Querelen des gegenwärtigen Koalitionspartners und eigentlichen politischen Gegners: "Die Kandidatur von Angela Merkel hängt offenbar am seidenen Faden der Gnade von Horst Seehofer", sagt Stegner zur Deutschen Presseagentur und weiß zu berichten: Zwischen CDU und CSU gebe es keine "gemeinsame Linie, keine verlässlichen Absprachen, kein belastbares Vertrauen". Um den Stolz der CDU sei es jedenfalls längst geschehen, wenn über die Spitzenkandidatur der Union in München entschieden werde. "Das zeigt auch, dass der Ausgang der Bundestagswahl offener ist denn je."

Diese Hoffnung des schleswig-holsteinischen SPD-Politikers in allen Ehren, aber auch der Zeitplan des sozialdemokratischen Projekts "Kanzleramt! 2017!" ist schon seit Längerem ins Stocken geraten: Noch hat die Partei nämlich nicht entschieden, wen sie als Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken will. Auch hier lässt sich Parteichef Sigmar Gabriel mit allzu offensichtlichen Äußerungen, gar eindeutigen Ankündigungen Zeit. Auch hier wird wohl erst Anfang 2017 ein Name übrig bleiben und dann Ende Mai den Segen eines Parteitags bekommen.



Aus München folgte an diesem hochsommerlichen Samstag übrigens kein Beitrag zu dieser Debatte.