Ich halte es für eine Selbstverständlichkeit, dass Bundeswehr und Polizei üben, wie sie in bestimmten Krisenfällen zusammenarbeiten können. Desgleichen halte ich es für sinnvoll, dass sich der Staat, dem die Sicherheit seiner Bürger am Herzen liegt, Notfallpläne und Schutzkonzepte dem gewandelten Sicherheitsumfeld anpasst. Aber das umstrittene Regierungsdokument vermengt in bürokratischem Perfektionswahn Richtiges und Belangloses, Undurchdachtes und Unausgereiftes; es schließt konkrete Gefahren wie einen Angriff auf das Bundes- und Bündnisgebiet aus, mutet dem Bürger aber gleichwohl zu, sich darauf vorzubereiten; und es unterscheidet den Amoklauf eines irren Terroristen oder einen regionalen Stromausfall nicht von einer massiven Cyberattacke – all das schwächt seine Überzeugungskraft.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein einziger Kabinettskollege des Bundesinnenministers den von ihm vorgelegten Entwurf gelesen hat. Ich habe es getan und habe mich durch sämtliche 70 Seiten hindurchgeackert. Mein Schluss: Das Dokument hätte so nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken dürfen. Das Kabinett hätte es zur Rundumüberarbeitung zurückweisen müssen. Dies aus drei Gründen.

Zum Ersten: Die Konzeption zeichnet sich durch eine unentschuldbare begriffliche Unschärfe aus. Einzig im Verzeichnis von 63 Abkürzungen haben sich die Autoren um Akribie bemüht – von ApBctrO für Apothekenbetriebsordnung über GasLastV (Gaslastverteilungsgesetz) und KAEP (Krankenhausalarm- und Krankenhauseinsatzplanung) bis WiSiV für Wirtschaftssicherstellungsverordnung. Die zentralen Begriffe jedoch bleiben undefiniert: "friedenszeitliche Großschadenslagen", "bewaffnete (oder auch hybride) Angriffe von außen". Und, wie gesagt: Es wird alles gleichgestellt: Terroranschläge, Spannungs- und Verteidigungsfall, Reaktorkatastrophen, Überschwemmungen. Zugleich wird der Eindruck erweckt, als ob uns alle Krisen und Katastrophen flächendeckend in Mitleidenschaft zögen, statt sich in den meisten Fällen nur begrenzt regional auszuwirken.

Zum Zweiten macht einen stutzig, dass das Bundesinnenministerium erklärt, das neue Zivilschutzkonzept sei keine Reaktion auf die jüngsten Attentate in Würzburg und Ansbach, Anlass für die Überarbeitung seien vielmehr die Terroranschläge vom 11. September 2001 und das Elbhochwasser vom August 2002. Da traut man seinen Ohren nicht: 2001 und 2002? Da hat die Obrigkeit offenbar 15 Jahre geschlafen. Dieser Eindruck verfestigt sich, wenn man die zahllosen Formulierungen liest, die darauf hindeuten, dass viel bisher Versäumtes nun endlich auf den Weg gebracht werden soll. Etwa: "soll eine Anpassung des Fähigkeitsprofils erfolgen"; oder "Der Bund entwickelt hierzu ein Rahmenkonzept"; oder "Die Vorgaben dieser Konzeption erhalten Verbindlichkeit, indem die hierfür erforderlichen Rechtsgrundlagen geschaffen werden"; auch: "sind geeignete Maßnahmen zur Verfügung zu halten". Politik und Bürokratie verurteilen sich selbst damit zum Nachsitzen und Nacharbeiten.

Zum Dritten: Es wird fälschlicherweise der Eindruck erweckt, als ob die Bürger sich durch die Anlage von Hamstervorräten gegen alle Bedrohungen oder Gefahren wappnen könnten. Die beiden Absätze auf Seite 46 und 47, die in der Öffentlichkeit am meisten Aufsehen, Ablehnung oder Häme erregten, waren denn auch die Aufforderung an die Bevölkerung "für einen Zeitraum von fünf Tagen je zwei Liter Wasser pro Person und Tag in nicht gesundheitsschädlicher Qualität " und außerdem "einen individuellen Vorrat an Lebensmitteln für einen Zeitraum von zehn Tagen vorzuhalten". Nun will ich niemandem diesen Fristunterschied vorhalten, aber die Frage stellt sich schon: Was sollen wir denn nach den ersten fünf Tagen trinken? Müssen wir auf Bier ausweichen, wenn das Wasser alle ist?

Wie ja überhaupt die Frage ist: Was tun wir denn nach Ablauf der zehn Tage? Ist der Krieg dann aus, "die friedenszeitliche Großschadenslage" vorbei, der Cyberangriff abgewehrt, die Überschwemmung zurückgegangen?

Wer soll gerettet werden?

Ein Thema, das derzeit in Amerika heiß diskutiert wird, haben die Verfasser der Zivilschutzkonvention übrigens vergessen zu behandeln: Wessen Leben soll in Naturkatastrophen, beim Ausbruch von Epidemien oder nach Terroranschlägen mit Vordringlichkeit gerettet werden? Wem soll die Aufnahme in überfüllte Intensivstationen genehmigt oder verweigert werden: den Jungen, die noch ein langes Leben vor sich haben, oder den Alten, denen eh nur noch wenige Jahre vergönnt sind? Illegale Einwanderer, Drogenabhängige, Gefängnisinsassen – Ja oder Nein? Den Konzeptualisierern war dies denn wohl doch zu heiß.

Auf Seite 69 ihres Konvoluts schreiben sie: "Ein offener gesellschaftlicher Diskurs ist Voraussetzung für einen Grundkonsens über Umfang und Grenzen der staatlich zu treffenden Vorsorge- und Vorbereitungsmaßnahmen. Das schließt die Entscheidung ein, bestimmte Risiken zu tragen und ihre Auswirkungen im Ereignisfall zu erdulden."

Das wenigstens ist ein zutreffender Befund. Auf der Grundlage der verquasten hybriden Zivilschutzkonzeption lässt sich solch ein Diskurs freilich nicht führen. Zurück also, noch einmal an die Schreibtische. Die Bundesregierung täte gut daran, sich an den Begriff zu halten, der sich neuerdings in ihre Reden und Texte, sogar ins Verteidigungsweißbuch eingeschlichen hat: Sie sollte "Resilienz" zeigen, Widerstandsfähigkeit.