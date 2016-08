Zeit Online Karten Mecklenburg-Vorpommern wählt Bernd Wüstneck/dpa Erwin Sellering Der SPD-Kandidat ist seit 2008 Ministerpräsident. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Sein Herausforderer am 4. September CDU-Spitzenkandidat Lorenz Caffier, bisher Innenminister, will die Staatskanzlei erobern.

Jens Büttner/dpa Große Koalition Seit zehn Jahren regieren SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam.

Erwin Sellering SPD Richtig! Sellering ist bei den Wählern beliebt, die Menschen sind zufrieden mit seiner Arbeit. Selbst unter CDU-Anhängern war zuletzt eine Mehrheit für ihn.

SPD Falsch. Die SPD führt mit 26 Prozent, die AfD kommt auf 19.

CDU Richtig!

Die Alternative für Deutschland (AfD) hofft auf einen neuen Triumph: Bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern will sie stärkste Kraft werden. Ganz ausgeschlossen ist das nicht. In den Umfragen liegt die Partei, für die Ex-Radiomoderator Leif-Erik Holm als Spitzenkandidat antritt, mit knapp 20 Prozent bisher auf Platz drei.



Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) ist seit 2008 im Amt – und hat gute Chancen, dass das auch nach dem 4. September so bleibt. Bisher regiert die SPD in einer großen Koalition mit der CDU. Sollte sie nicht mehr stärkste Fraktion werden, könnte Sellering womöglich auf ein rot-rot-grünes Bündnis zurückgreifen.



Das wichtigste Thema des Wahlkampfes ist die Zuwanderungs-, Integrations- und Flüchtlingspolitik. In einer Umfrage von Infratest Dimap wurde dieser Bereich am häufigsten als wahlentscheidend genannt. Erst danach folgten die Themen soziale Gerechtigkeit, Arbeitsmarkt und Wirtschaft. Die Bedeutung der Flüchtlingspolitik ist insofern erstaunlich, als der Ausländeranteil in Mecklenburg-Vorpommern bei 3,7 Prozent liegt und damit sehr niedrig ist. Die Arbeitslosigkeit ist dagegen höher als im Bundesdurchschnitt, auch wenn sie in den vergangenen Jahren deutlich zurückging.