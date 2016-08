Es sind zwei Zahlen, die Helmut Holter an diesem Tag zu schaffen machen: 34 und 13. Das Mikrofon in der Hand, blickt der Spitzenkandidat von der Bühne seines Wahlkampftrucks auf die wenigen Linksparteianhänger herab, die sich in der Augusthitze auf den Bierbänken verteilt haben. Erbarmungslos brennt die Nachmittagssonne auf den betongepflasterten Platz vor dem Rathaus Neubrandenburg, einem farblosen klotzförmigen Zweckbau am Friedrich-Engels-Ring, vor dem kein Baum Schatten spendet.

Bei 34 Grad macht das Wahlvolk hitzefrei, der Stimmenkampf wird zur Schwerstarbeit. Und auf 13 Prozent ist die Linke in den Umfragen gefallen – um drei Punkte, und das praktisch über Nacht. Am nächsten Sonntag, dem letzten Ferientag, wird gewählt. Nur noch wenig Zeit bleibt, Schlimmeres zu verhüten.

Holter ist 63 Jahre alt, er hat in Mecklenburg-Vorpommern schon viel erlebt, er hat als Arbeitsminister acht Jahre in einer rot-roten Regierung mitregiert. Zur Wahl vor fünf Jahren kam seine Partei auf 18 Prozent. Diesmal aber ist alles anders. "Ein neuer politischer Akteur ist hinzugekommen, der alles durcheinanderbringt", lamentiert Holter von der Bühne.

Die Linkspartei unter sich: Spitzenkandidat Helmut Holter auf dem Rathausplatz in Neubrandenburg © Tilman Steffen

Auch ohne dass Holter die AfD nur einmal namentlich erwähnt, wissen hier alle Bescheid. Es ist jene Partei, die wie ein Magnet die Wähler aus allen Lagern anzieht, obwohl sie von vornherein ausschließt, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Die der Linken die Protestwähler wegnimmt, die über Facebook erfolgreich junge Menschen anspricht, während der Linkspartei Wähler und Mitglieder wegsterben. Die AfD könnte am Sonntag hinter der SPD auf Platz zwei landen, obwohl sie Flüchtlinge aus dem Land haben möchte und den Islam verteufelt. Oder gerade deswegen.

Für Holter ist klar, die AfD macht Wahlkampf mit Flüchtlingshetze. "Dabei können die Flüchtlinge gar nichts dafür, dass sie hier sind", sagt er. Doch im strukturschwachen Nordosten ist Angst vor sozialem Abstieg weit verbreitet. Das treibt der AfD die Wähler zu. Wichtig sei, neben den Flüchtlingen eben auch die deutschen Langzeitarbeitslosen nicht zu vergessen, steuert Holter dagegen.

Überzeugen muss er hier niemanden – auf dem gesamten Platz vor dem Rathaus findet sich keiner, der nicht die Linke wählt oder sogar schon per Brief gewählt hat. Viele sagen, dass sie eine starke Opposition wollen. Dass Holter mitregieren möchte, spielt keine Rolle.

Die Linke will mit SPD und Grünen die seit zehn Jahren regierende große Koalition beenden und durch eine rot-rot-grüne Regierung ersetzen. Doch es gibt keine Wechselstimmung im Land. Der Großteil der Bürger ist mit der SPD/CDU-Regierung zufrieden, SPD-Ministerpräsident Erwin Sellering sogar bei CDU-Anhängern hochbeliebt. Strategisch geschickt hat er sich in Interviews von der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel abgesetzt, was den Wählern im Land gefällt. Auch sein CDU-Herausforderer und Innenminister Lorenz Caffier erklärt öffentlichkeitswirksam, auf Wahlkampfhilfe aus Berlin verzichten zu wollen. Es ist so gut wie sicher, dass Rot-Schwarz in Schwerin nach der Wahl weitermacht.

Tilman Steffen ist Redakteur bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier. Auf Twitter: @tilsteff

So bleibt die Linkspartei in der 60.000-Einwohner-Stadt Neubrandenburg unter sich – aus sicherer Distanz blicken die Insassen der Autos auf dem Friedrich-Engels-Ring im Vorüberfahren auf eine betagte Großfamilie, auf ältere Damen, die mitgebrachten Kuchen anbieten und Herren in kurzärmligen Hemden, die über zunehmende Atemnot klagen.