Die große Unbekannte im Berliner Wahlkampf, bei dem die etablierten Parteien so eng bei eng liegen in der Wählergunst, dass es am Ende keinen Sieger, sondern nur gefühlte Verlierer geben könnte, ist die AfD. Die Rechtspopulisten kommen auf 15 Prozent – und die SPD auf 21 Prozent. Der Abstand zu CDU, Grünen und Linken ist noch geringer.

Man kann den Wahlkampf spannend finden, weil der Ausgang so offen ist. Oder auch beunruhigend. In Berlin verändert sich vielleicht gerade ebenso still wie tiefgreifend das Gefüge einer städtischen Gesellschaft, Werte werden überprüft, Gewissheiten geraten ins Rutschen.

Es könnte sein, dass deshalb die AfD kein kurzlebiges Phänomen ist wie die Republikaner, die mal in Berlin im Parlament dumpfes Gequatsche von sich gaben. Sondern ein anderes Phänomen: gekommen, um zu bleiben; getragen von Menschen, die eine vielfältige und liberale Stadt schätzen, die nichts gegen Muslime haben, aber gegen Islamismus, Unterdrückung, parallelgesellschaftliche Strukturen und rassistisches Auftreten von jungen Migranten.

Nehmen wir etwa Sibylle Schmidt. Die dreifache Mutter, der Mann ist Peruaner, die jetzt in Kreuzberg für die AfD als Direktkandidatin auf den Plakaten zu sehen ist, war über Jahrzehnte in Kreuzberg eine bekannte Akteurin der linken Subkultur. Sie hat als Geschäftsführerin des legendären Blockshock die Punkszene nach Berlin geholt, sie schmuggelte vor der Wende Bands in die untergehende DDR und organisierte Konzerte gegen rechts.

Von links nach rechts?

In dem multinationalen Umfeld in Kreuzberg hat Sibylle Schmidt Bars wie die "Tanzschule Schmidt" betrieben und einen Comedy-Club, bei der linken Tageszeitung taz arbeitete sie im Marketing, und in der SPD war sie seit 2005 als Mitglied in vielen Gremien aktiv. Man kann ihr kaum vorwerfen, keine Ahnung von der multikulturellen Realität in Berlin zu haben.

Von links nach rechts – das alte Lied, wie bei Horst Mahler? Vielleicht macht man es sich damit zu einfach. Unter den Kandidaten der AfD gibt es einige Schmidts. Ja, das Programm ist krude, die Partei bietet keine Lösungen für komplexe Probleme einer unübersichtlich werdenden Gesellschaft an. Sie profitiert nur von den Fehlern der anderen Parteien und den Ängsten vor einem ungewissen technologischen Wandel in der Arbeitswelt und dem Unsicherheitsgefühl in der Stadt. Das gilt auch für das arrogant-undurchschaubare TTIP-Abkommen – bei dem sich AfD und Berliner SPD in der Ablehnung einig sind.