Die sächsische AfD hat am Mittwoch für einen Eklat gesorgt. In einer Debatte im Landtag über die Flüchtlingspolitik sagte der AfD-Abgeordnete Sebastian Wippel zu den Anschlägen in Ansbach und Würzburg: "Leider hat es nicht die Verantwortlichen dieser Politik getroffen." Das berichtete der MDR.

Abgeordnete der anderen Landtagsfraktionen verurteilten Wippels Äußerung scharf. "Sie wollen den Tod politisch Verantwortlicher", sagte der SPD-Politiker Albrecht Pallas dem AfD-Abgeordneten. "Das offenbart den wahren Charakter der AfD." SPD-Fraktionschef Dirk Panter nannte die Äußerung "menschenverachtend", die Linke bezeichnete sie als "Mordaufruf".

Unsere Bundeskanzlerin hat uns hier eine Suppe eingebrockt. Eine Suppe, die niemand bestellt hat, nach dem Rezept 'Wir schaffen das'. Das ist ein bisschen einfach. Und nun haben wir die Quittung bekommen, jetzt auch in Deutschland erstmalig mit den Anschlägen in Bayern und Baden-Württemberg. Leider hat es nicht die Verantwortlichen dieser Politik getroffen. Sebastian Wippel, AfD

Valentin Lippmann von den Grünen nannte Wippels Satz "niederträchtig und infam". Die Aussage mache mehr als deutlich, "wohin es führt, wenn man sich in einer Welt aus Verschwörungstheorien und Hass in der politischen Auseinandersetzung bewegt", zitierte der MDR den Grünen-Parlamentarier. Sebastian Fischer von der CDU-Fraktion schrieb auf Twitter: "Erschreckend, wie hier leichtfertig die Demokratie beschädigt wird."

Wippel versuchte anschließend, die Äußerung herunterzuspielen und sprach von einem "Ausrutscher", der in einer freien Rede mal passieren könne. Die Interpretation der anderen Fraktionen sei böswillig – er wünsche niemandem den Tod. Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) erteilte dem AfD-Abgeordneten nachträglich einen Ordnungsruf.