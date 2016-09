Sie ist da, und geht so schnell nicht wieder weg. Mit ihrem Erfolg in Mecklenburg-Vorpommern hat sich die AfD endgültig im Parteiensystem etabliert. Sie sitzt jetzt in mehr als der Hälfte der Landtage und in allen im Osten, Berlin wird demnächst wohl dazukommen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sie im kommenden Jahr auch in den Bundestag einziehen. Deutschland zieht jetzt mit anderen europäischen Ländern gleich, in denen Rechtspopulisten schon längst zum politischen Alltag gehören und sie zum Teil sogar schon an Regierungen beteiligt waren.

Die AfD profitiert besonders von der Ablehnung von Angela Merkels Flüchtlingspolitik, die seit einem Jahr die politische Agenda und Alltagsgespräche beherrscht wie kaum ein Thema zuvor. Und solange das Thema virulent bleibt, wird sie ihren Erfolgskurs fortsetzen.

Denn die Partei sammelt die Stimmen von Fremdenfeinden und Islamgegnern und solchen, die sich einfach Sorgen machen wegen der vielen Ausländer und Migranten, auch wenn es davon zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern kaum welche gibt: rund 20.000 auf 1,6 Millionen Einwohner. Die Fremden stehen dabei synonym für Veränderungen in der Gesellschaft und im eigenen Leben, die viele ablehnen, so wie zum Beispiel auch die Homo-Ehe. Auf die Migranten werden Ängste projiziert. Sie stehen für die soziale Bedrohung, die eigentlich ganz woanders ihre Wurzeln hat: in den Umwälzungen aufgrund der Globalisierung und Digitalisierung etwa.

So sammelt die AfD auch Stimmen Unzufriedener, die sich abgehängt und zu kurz gekommen fühlen, die Angst vor dem sozialen Abstieg haben, und die sich von der etablierten Politik nicht mehr gesehen fühlen und zum Teil einen Hass auf die politische Elite entwickelt habe. Davon gibt es im Osten offenbar mehr als im Westen, was die höheren Werte der AfD dort erklärt; aber auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo die AfD ebenfalls zweistellige Ergebnisse erzielte, scheint das Gefühl verbreitet.

Die AfD ist eine schillernde Partei. In erster Linie ist sie eine populistische Protestpartei. Für Dreiviertel ihrer Wähler ist das entscheidende Motiv, den anderen Parteien eins auszuwischen und ihnen ihren Frust mitzuteilen. Sie würden wohl auch für eine andere Protestpartei stimmen. Die AfD ist aber auch eine rechte Überzeugungspartei. Ihr Spektrum reicht von rechtskonservativ – was sie anschlussfähig macht für wütende Angehörige der Mittelschicht – über national-fremdenfeindlich bis zu hart rechtsextrem. Diese toxische Mischung macht sie so erfolgreich und zugleich so gefährlich.

Für alle attraktiv

Und es erklärt, wieso die AfD von allen anderen Parteien Wähler abzieht: von der CDU enttäuschte konservative Wähler, von der SPD unzufriedene Arbeiter und Arbeitslose, von der Linkspartei Protestwähler, aber auch von der FDP und den Grünen bürgerliche Wähler, bis zu rechtsextreme Wähler von der NPD (die deswegen nicht wieder in den Landtag kam). So etwas dürfte bislang keiner Partei in Deutschland gelungen sein. Die meisten Stimmen jedoch holt die AfD aus dem Lager der Nichtwähler, also von klassischen Protestwählern.

Auf dieser Basis dürfte die AfD ihren Aufstieg einstweilen fortsetzen. Und weiter polarisieren. Anders als die NPD, die in den vergangenen zehn Jahren im Schweriner Landtag saß, kann man sie angesichts ihrer Erfolge nicht einfach ignorieren und ausgrenzen. Das würde sie nur stärker machen.

Die anderen Parteien müssen vielmehr die realen Themen identifizieren, die die AfD-Wähler umtreiben, und überlegen, wie sie politisch klug darauf reagieren können. Ängste kann man nur schwer zerstreuen, vor allem wenn sie virtuell sind; aber man kann zum Beispiel genügend Wohnraum schaffen, nicht nur für die Flüchtlinge, sondern auch für Einheimische, die eine bezahlbare Bleibe suchen, damit die sich nicht zurückgesetzt fühlen. Und man könnte eine sozialere Politik betreiben, um den Graben in der Gesellschaft nicht noch weiter zu vertiefen, vor dem sich offensichtlich viele fürchten.



Parolen lassen sich schwer mit Fakten kontern

Eine solche Politik der kleinen realpolitischen Schritte würde der AfD sicher nicht so schnell das Wasser abgraben. Denn gegen wilde, populistische Parolen lässt sich nur schwer mit Fakten vorgehen. Aber es könnte zumindest einen Teil der AfD-Wähler erreichen und dazu beitragen, dass sich nicht noch mehr Menschen ausgegrenzt fühlen und populistischen Protest wählen.

Auch die einzelnen Parteien werden sich Gedanken machen müssen.