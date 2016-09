Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will offenbar erreichen, dass Alkoholsünder künftig per automatischer Sperre am Fahren gehindert werden. Demnach soll der Wagen nur dann starten können, wenn eine vorherige Atemmessung Entwarnung gegeben hat, wie die Passauer Neue Presse berichtete. Das Blatt berief sich auf den "Unfallverhütungsbericht" des Verkehrsministeriums, der am heutigen Dienstag vom Bundeskabinett beraten werden solle.



Das Ministerium bereite derzeit die Rechtsgrundlagen zur Einführung derartiger Wegfahrsperren vor. "Das Starten des Motors ist ohne vorherige Alkoholmessung nicht möglich", wird aus der Kabinettsvorlage zitiert. Darin würden zudem verstärkte Geschwindigkeitskontrollen an Unfallschwerpunkten gefordert.

Dem Bericht zufolge wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 3.459 Menschen im Straßenverkehr getötet; 2014 waren es noch 3.377. Im Langzeitvergleich zeige sich ein klarer Rückgang der Zahl der Verkehrstoten – um 70 Prozent gegenüber 1991 und um 50 Prozent gegenüber 2001.

Bei Unfällen im vergangenen Jahr, an denen nur ein Fahrzeug beteiligt war, sei überhöhte Geschwindigkeit mit 43 Prozent die häufigste Ursache gewesen. Das Verkehrsministerium spreche sich für verstärkte Geschwindigkeitskontrollen an Unfallschwerpunkten aus und setze dabei auf Blitzer mit Ankündigung und Information.