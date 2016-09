Die Bundesregierung bleibt bei ihrer Position zur umstrittenen Resolution des Bundestages zum Umgang der Türkei mit den Armeniern. In einem Bericht werde "fälschlich behauptet", die Bundesregierung wolle sich davon distanzieren, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Davon kann überhaupt keine Rede sein."

Er bezog sich auf einen Bericht des Spiegel, demnach Seibert in einer Erklärung vor der Presse eine Distanzierung zum Ausdruck bringen solle. Intern sei entschieden worden, dass weder Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) noch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dafür infrage kämen. Deshalb solle Seibert sprechen.



Im Verlauf des Vormittags hatte es umfassende Kritik an diesem berichteten Plan gegeben. Nicht nur aus der Opposition, auch aus der Union kam Widerstand. Führende CDU-Politiker hatten den Bericht bereits als unzutreffend bezeichnet.



Seibert sagte, die Regierung habe nicht das Recht, sich in Entscheidungen eines anderen Verfassungsorganes – also auch des Bundestages – einzumischen. Die vom Bundestag verabschiedete Resolution zu Armenien sei kein rechtlich bindendes Dokument, erläuterte er. "Diese appellative Empfehlung des Bundestages teilt die Bundesregierung vollkommen." Auf die Nachfrage, welche Haltung Merkel in ihrer Funktion als Abgeordnete des Bundestages in der Frage einnehme, ging Seibert nicht konkret ein.



Der Bundestag hatte Anfang Juni in dem Beschluss das Vorgehen des Osmanischen Reichs gegen die Armenier vor mehr als 100 Jahren als Völkermord bezeichnet. Merkel hatte an der Abstimmung ebenso wenig teilgenommen wie Vizekanzler Sigmar Gabriel und Außenminister Steinmeier. Merkel fehlte aus terminlichen Gründen, wie Seibert sagte.

Die Bundesregierung hat sich im Hinblick auf die Bewertung des Vorgehens der Türkei begrifflich nicht festgelegt. Wie Seibert erneut erläuterte, beharrt sie auf der Einschätzung, dass Völkermord ein Rechtsbegriff beziehungsweise Sachverhalt sei, der nur von Gerichten festgestellt werden könne.

Das Thema ist auch deshalb brisant, weil die Türkei deutschen Abgeordneten seit Verabschiedung der Armenien-Resolution Anfang Juni den Besuch bei den auf der türkischen Nato-Basis Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten verweigert.