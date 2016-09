Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihrer Unionsfraktion versichert, dass sich die Aufnahme so vieler Flüchtlinge in Deutschland wie 2015 nicht wiederholen werde. Unionspolitiker könnten den Menschen sagen, dass es so etwas wie im vorigen Jahr nicht noch einmal geben werde, sagte sie nach Teilnehmerangaben in einer nicht öffentlichen Sitzung des CDU/CSU-Fraktionsvorstandes in Berlin.



Den Abgeordneten zufolge gab es während der Klausur eine intensive Debatte über Flüchtlingspolitik. Abgeordnete hätten Merkel berichtet, dass Bürger vor allem danach fragten, ob noch einmal innerhalb eines Jahres eine Million Flüchtlinge aufgenommen würden.

Die Bundeskanzlerin habe mit Blick auf die massive Verschärfung des Asylrechts und die erhöhten Anforderungen an Integration gesagt, dass die große Koalition eine Menge Maßnahmen auf den Weg gebracht habe. Das Wichtigste sei nun, abgelehnte Asylbewerber abzuschieben. "Für die nächsten Monate ist das Wichtigste Rückführung, Rückführung und nochmals Rückführung", wurde Merkel zitiert.



Es könnten nur jene Asylbewerber bleiben, die wirklich verfolgt werden. Ein Abgeordneter habe zuvor vor einer neuen Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine gewarnt.



Merkel verliert an Popularität

Die CDU und Angela Merkel stehen angesichts schlechter Umfragewerte unter Druck: Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Insa-Umfrage im Auftrag des Magazins Cicero käme die CDU bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern nur auf 20 Prozent, weniger als die AfD,die dort auf 23 Prozent kommt. Vorne läge die SPD von Ministerpräsident Erwin Sellering mit 28 Prozent.

Auch die Beliebtheit der Kanzlerin sinkt weiter. Laut dem ARD-DeutschlandTrend von Infratest dimap sind 45 Prozent der Bürger mit der Arbeit Merkels zufrieden, zwei Punkte weniger als im Vormonat. Das ist der schlechteste Wert der Bundeskanzlerin in den vergangenen fünf Jahren. Knapp dahinter liegt der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer mit 44 Prozent Zustimmung. Der Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel konnte hingegen um zwei Prozentpunkte zulegen und kommt auf 41 Prozent.