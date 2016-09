Bei Anti-Terror-Razzien der Polizei sind in Niedersachsen und Schleswig-Holstein drei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft wirft den Syrern im Alter von 17 bis 26 Jahren vor, im Auftrag des IS nach Deutschland gekommen zu sein, "um entweder einen bereits erhaltenen Auftrag auszuführen oder sich für weitere Instruktionen bereitzuhalten". Konkrete Aufträge gab es nach bisherigen Ermittlungen aber nicht.

Laut Bundesanwaltschaft verpflichteten sich die drei Verhafteten im Oktober 2015 "gegenüber einem für Operationen und Anschläge außerhalb des IS-Gebiets zuständigen Funktionär" der Dschihadistenmiliz, zusammen nach Europa zu reisen. Der 17-Jährige soll vom IS eine kurze Ausbildung im Umgang mit Waffen und mit Sprengstoff bekommen haben. Vom IS seien die drei mit Pässen ausgestattet worden. Zudem sollen sie höhere vierstellige Bargeldbeträge in amerikanischer Währung sowie Mobiltelefone mit vorinstalliertem Kommunikationsprogramm erhalten haben. Die Syrer sollen dann Mitte November über die Türkei und Griechenland nach Deutschland gereist seien.



An dem Einsatz am Dienstagmorgen waren mehr als 200 Spezialkräfte des Bundeskriminalamts, der Bundespolizei und der Landespolizeien mehrerer Bundesländer beteiligt. Die Welt berichtete, dass sechs Objekte, darunter auch drei Flüchtlingsheime, durchsucht wurden.

Nach Informationen der Zeitung ermittelte das BKA bereits seit mehreren Monaten gegen die drei Asylbewerber. Ausgangspunkt soll ein Hinweis des Bundesamtes für Verfassungsschutz auf mögliche Dschihadisten gewesen sein. Daraufhin sei beim BKA in Berlin-Treptow eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet worden, die wochenlang Telefone abgehört und die Männer observiert habe.