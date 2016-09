40 Prozent. So viele Wahlberechtigte waren noch am Wochenende unentschlossen, wem sie ihre Stimme geben möchten. Die Berlin-Wahl verspricht also durchaus spannend zu werden. Zumal am Ende des Wahlabends unklar sein könnte, wer mit wem regieren wird.





Wir bloggen live aus den Parteizentralen in Berlin und informieren Sie hier über Prognosen, Hochrechnungen und Reaktionen. Um 18 Uhr wird es die ersten Zahlen geben.