Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Andrea Voßhoff, hat dem Bundesnachrichtendienst einem Medienbericht zufolge systematische Gesetzesverstöße vorgeworfen. In einem geheimen Gutachten, das NDR und WDR nach eigenen Angaben einsehen konnten, heiße es, der BND habe "ohne Rechtsgrundlage personenbezogene Daten erhoben und systematisch weiter verwendet".



Voßhoff hatte untersucht, wie der BND Telekommunikationsdaten überwacht. In ihrem Gutachten, das auf den März 2016 datiert sei, liste sie auf 60 Seiten auf, wie der Geheimdienst nach ihrer Ansicht systematisch und regelmäßig gegen Grundrechte verstößt. In dem Papier falle allein 30 mal der Begriff "rechtswidrig" im Zusammenhang mit den Abhör-Aktionen des BND.

Voßhoff hält Abhör-Vorgänge für teilweise verfassungswidrig

Im April hatte der Spiegel berichtet, dass Voßhoff sich vom BND in ihrer Arbeit massiv blockiert fühlte und dass sie die Abhör-Vorgänge des Geheimdienstes für teilweise verfassungswidrig hält.



In sieben Arbeitsfeldern habe Voßhoff zwölf Gesetzesverstöße ausmachen können. Die Probleme hätten schon mit dem Wunsch begonnen, die Arbeit des Dienstes überprüfen zu wollen, wie es durch das Gesetz vorgesehen ist. "Der BND hat meine Kontrolle rechtswidrig mehrfach massiv beschränkt. Eine umfassende, effiziente Kontrolle war mir daher nicht möglich", zitierten die Sender Voßhoff: "Dies sind schwerwiegende Rechtsverstöße." Besonders an der Überprüfung der umstrittenen Selektoren-Listen habe der BND sie gehindert.

Bei Selektoren handelt es sich um Telefonnummern oder Mail-Adressen, nach denen sich in Datenbanken gezielt suchen lässt. Es sei ein schwerwiegender Verstoß gegen das BND-Gesetz, argumentierte Voßhoff, dass der BND die Selektorenlisten des US-Geheimdienstes NSA offenbar ohne Anlass und weitgehend ungeprüft übernehme.



So sei die Überwachung des Internetverkehrs mithilfe der NSA-Software XKEYSCORE für die Aufgabenerfüllungdes BND nicht erforderlich gewesen. Zu einer einzigen Zielperson seien Daten von "15 unbescholtenen Personen erfasst und gespeichert" worden. Es sei "unstreitig", dass der BND diese Daten nicht brauche, schrieb Voßhoff in ihrem Bericht.



Gespeicherte Daten seien unverzüglich zu löschen

Insgesamt seien die Gesetzesverstöße laut Voßhoff so schwerwiegend, dass der BND wohl weite Teile seiner Arbeit bei der Telekommunikations-Überwachung in Bad Aibling einstellen müsse. "Nach geltendem Recht sind die in diesen Dateien gespeicherten Daten unverzüglich zu löschen. Sie dürfen nicht weiter verwendet werden", schreibt Voßhoff.

Wegen der anhaltenden Kritik am BND ist ein Gesetzesentwurf zur Änderung der Rechtsgrundlage für den Nachrichtendienst in den Bundestag eingebracht worden. Laut Union und SPD soll der Entwurf strengere Regeln für die Arbeit des Dienstes vorsehen. Kritiker und die Opposition sehen in dem neuen Gesetz einen Versuch der Regierung, die Arbeit des BND nachträglich pauschal legalisieren zu wollen.