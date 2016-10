ZEIT ONLINE: Kann die aktuelle Sexismusdebatte der CDU schaden?



Frank Bösch: Im Grunde genommen sind die Vorwürfe nicht ganz überraschend. Denn natürlich gibt es überall abfällige Äußerungen über Frauen, in der Politik genauso wie in Wirtschaft, Wissenschaft und im Journalismus. Nur in der Politik sind die Normen, der Grad an Öffentlichkeit und damit die Sanktionsmöglichkeiten andere. Nach dem aktuellen Stand der Enthüllungen ist es jedoch wahrscheinlich, dass die Konsequenzen gering bleiben – es sei denn, andere Frauen in der CDU fühlen sich ermuntert, ähnliche Erfahrungen zu artikulieren.

ZEIT ONLINE: Sie vermuten also nicht, dass Frauen von den Vorwürfen verschreckt sein werden?



Frank Bösch Jahrgang 1969, promovierte über die CDU in der Adenauer-Zeit. Er ist Professor für Deutsche und Europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam und einer von zwei Direktoren des Zentrums für Zeithistorische Forschung.

Bösch: Trotz der vielen weiblichen Vorbilder, die die CDU in den letzten Jahren an die Spitze gebracht hat, ist es schwierig, jüngere gebildete Frauen für die Parteiarbeit zu gewinnen. Diese Debatte ist sicher kein Ansporn.

ZEIT ONLINE: Ist die geringere Bereitschaft von Frauen zur Parteiarbeit ein Problem, das ausschließlich die CDU hat?

Bösch: Nein, in allen Parteien sind deutlich mehr Männer aktiv als Frauen. Bei der CDU ist nur ein Viertel der Mitglieder weiblich, bei der SPD ein Drittel, bei den Linken und Grünen immerhin rund 38 Prozent. Die Gründe sind vielfältig: Politik ist weiterhin oft männerbündisch geprägt und bringt familienunfreundliche Termine am Abend mit sich.

ZEIT ONLINE: Also hat die CDU ein Frauenproblem?

Bösch: Nicht bei Wahlen: Die CDU/CSU wurde seit ihrer Gründung fast immer deutlich stärker von Frauen gewählt als von Männern. Erst in den 1990er Jahren glich sich dies an. Unter dem Vorsitz von Angela Merkel konnte jedoch die weibliche Wählermehrheit zurückgewonnen werden. 2013 erhielt die CDU 44 Prozent bei den Frauen, aber nur 39 Prozent bei den Männern. Aktuell sind gerade im Hinblick auf die AfD-Erfolge die Frauen ein wichtiges Polster für die Mehrheit der Union.

ZEIT ONLINE: Das heißt, die Wahlen in Deutschland werden von Frauen entschieden?



Bösch: Wahlen werden vor allem durch die Stimmen der älteren Menschen gewonnen. Menschen ab 50 Jahren bilden die große Mehrheit des Elektorats, weil sie häufiger zur Wahl gehen und einen großen Teil der Bevölkerung ausmachen. Bei diesen älteren Menschen bildeten durch die Kriegsfolgen Frauen lange Zeit die Mehrheit. Die CDU konnte und kann sich gerade auf diese älteren Frauen stützen, aber bei der letzten Bundestagswahl bevorzugten bei allen Altersgruppen Frauen wieder stärker die CDU als Männer.

ZEIT ONLINE: Warum wählen Frauen so häufig die CDU?

Bösch: Obwohl linke Parteien stärker für mehr Frauenrechte eintraten, wählten Frauen – auch in anderen Ländern – lange eher christlich-konservative Parteien, weil diese der Kirche näherstanden und Frauen stärker religiös geprägt waren. Diese Wahlprägung verlor allerdings in den 1980er/90er Jahren an Bedeutung. Zudem wählen Frauen seltener radikale Parteien, sondern bevorzugen Parteien der Mitte. In den 1980er Jahren wurden selbst die Grünen, die sich am stärksten für Frauen eingesetzt haben, zunächst überwiegend von Männern gewählt, weil sie vielen Frauen als zu radikal und zu unseriös erschienen. Entsprechend prägten auch Spitzenkandidaten die Stimmabgabe von Frauen.

ZEIT ONLINE: Welche Kandidaten sprechen Frauen an, welche schrecken ab?



Bösch: Es fällt auf, dass Frauen deutlich seltener die CDU/CSU wählten, wenn stärker konservative Kandidaten antraten, die weiter von der Mitte entfernt waren. Dies zeigte sich 1980 bei der Kandidatur von Franz Josef Strauß und 2002 bei Edmund Stoiber, bei denen weibliche Stimmen stärker ausblieben.

ZEIT ONLINE: Wie würden die Wählerinnen wohl auf einen Unionskandidaten Horst Seehofer reagieren?

Bösch: Zu erwarten wäre, dass wie 1980 und 2002 bei dem konservativen Kandidaten Seehofer Frauen seltener die Union wählen und für Rot-Grün stimmen. Dafür würden möglicherweise die Männer, die zur AfD abgewandert sind, zur Union zurückkehren. Insgesamt wollen Frauen, aber auch die Deutschen generell, eher ausgeglichene Politiker, die staatsmännischer auftreten. Mehrheitlich wollen sie Maß und Mitte. Neu ist, dass es jetzt so viele Leute gibt, und zwar vor allem Männer, die Maß und Mitte verachten.