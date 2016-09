Die Konkurrenten wissen nicht so recht, wohin mit sich. Grünen-Chef Cem Özdemir und Robert Habeck, Umweltminister in Schleswig-Holstein, nesteln mit den Händen in ihren Taschen herum. Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende, wirkt etwas gehetzt. Gerade erst ist er mit dem Rad vorgefahren am Tagungsort am Berliner Alexanderplatz. Und schon wünschen sich die Fotografen ein Gruppenbild. Nur Katrin Göring-Eckardt, ebenfalls Fraktionschefin und die einzige Frau, winkt in der Spätsommersonne entspannt in die Kameras.

Am Samstag haben die Grünen in Berlin formal ihre Urwahl eingeleitet. Schon zum zweiten Mal dürfen die Mitglieder entscheiden, wer ihre beiden Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl sein sollen. "Basis ist Boss" steht auf dem Banner auf der Bühne im Veranstaltungssaal. 59.000 Mitglieder haben die Grünen, sie werden ab Dezember abstimmen dürfen über ihre Favoriten für 2017. Traditionell muss dem Kandidatenduo mindestens eine Frau angehören.

Im kleinen Industriebau im Berliner Osten staut sich schnell die Hitze. Heute sind nur 66 Grünen-Funktionäre gekommen, sie repräsentieren nicht unbedingt die Stimmung in der Gesamtpartei. Aber es ist eine Gelegenheit für die Kandidaten, sich zu präsentieren. Während Göring-Eckardt sich als derzeit einzige Kandidatin um den Frauenplatz als quasi gesetzt fühlen kann, wird die Urwahl in den kommenden Monaten vor allem ein Dreikampf unter starken Männern sein. Denn nur einer kann den zweiten Platz im Spitzenteam bekommen.

Özdemir darf als Erster ans Rednerpult. Die Parteitagsregie hat den Kandidaten sechs Minuten Redezeit zugestanden, sie sollen außerdem frei sprechen. Özdemir referiert erst über die Einschulung seines Sohnes an diesem Samstagmorgen, von der er zum Tagungsort gehetzt sei. Als Kind zweier türkischer Gastarbeiter wisse er, dass Bildungschancen für sozial Schwächere enorm wichtig seien, betont Özdemir. Er stehe für eine weltoffene Gesellschaft und gegen "Schreihälse" wie CSU-Chef Horst Seehofer. Özdemir findet aber auch: Es gehöre zur Ehrlichkeit zu sagen, dass die Integration "keine gemütliche Veranstaltung ist".

Konsequent hat der Grüne, seit zehn Jahren Parteichef und Vertreter des realpolitischen Flügels, in den vergangenen Monaten an sich und seinem Auftritt gearbeitet – und mit seiner Kritik am türkischen Premier Recep Tayep Erdoğan sowie der steten Selbstdarstellung als positives Beispiel für gelungene Integration zwei Profilierungsthemen gefunden. Özdemir dürfte inzwischen auch vielen Nicht-Grünen-Wählern ein Begriff sein. Aus ihm sei "ein richtiger Mann" geworden, streuen es Spindoktoren am Samstag mit nur halb zwinkerndem Auge.