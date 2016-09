Wenige Tage vor dem Tag der Deutschen Einheit, der in diesem Jahr in Dresden groß gefeiert werden soll, passte das so gar nicht: Sprengstoffanschläge in der sächsischen Landeshauptstadt, mit einem vermuteten fremdenfeindlichen Hintergrund. Noch sind die Täter nicht ermittelt, die Behörden aber in Alarmstimmung. Das Sicherheitskonzept für die Einheitsfeierlichkeiten wurde vor dem Hintergrund der Vorfälle überarbeitet.

Die Tat soll einen extremistischen Hintergrund haben – gibt es einen neuen rechten Terror?

Seit mehreren Wochen warnen Sicherheitsbehörden vor einem Anstieg rechter Gewalttaten. BKA-Präsident Holger Münch sagte kürzlich im Interview mit dem Tagesspiegel: "Wir beobachten sehr genau, ob sich da eine neue Klientel politisch motivierter Straftäter heranbildet." Die Zahlen zeigen, dass mit einem Anstieg rechter Gewalttaten im Jahr 2016 zu rechnen ist.



Am besten lässt sich das ablesen an der Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. 2014 waren es noch 199, 2015 stieg die Zahl auf 1.031. Das Bundeskriminalamt verzeichnete in diesem Jahr bis Montag bereits 750 Angriffe, davon gehen 693 auf das Konto rechter Straftäter. Die Angriffe auf Moscheen oder andere islamische Einrichtungen sind ebenfalls hoch. In der zweiten Hälfte 2015 gab es 44 Angriffe, in der ersten Hälfte 2016 waren es 29.



Nach den Anschlägen von Dresden ist in Sicherheitskreisen von einer "neuen Qualität der Gewalt" die Rede, da Sprengstoffanschläge bisher eher die Ausnahme gewesen seien und eine andere Dimension als Schmierereien darstellten.



Allerdings wird auch darauf verwiesen, dass es derzeit keine Hinweise auf konkrete, feste, bundesweit vernetzte Strukturen unter gewaltbereiten Rechtsextremen gebe. Viele Straftaten würden von bisher polizeilich nicht bekannten Einzeltätern verübt. Gleichwohl verwies aber auch BKA-Präsident Münch im Interview darauf, dass sich lokale Netzwerke bildeten, die sich zu Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte verabredeten. "Das Risiko, dass daraus terroristische Gruppen hervorgehen, besteht. Das wäre das Frühstadium einer Entwicklung wie beim NSU", sagte Münch weiter.

Auch der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) warnten vor einigen Wochen vor einem neuen rechten Terror und einer gestiegenen Akzeptanz rechter Gewalt in der Mitte der Gesellschaft. In Sicherheitskreisen hält man sich aber noch bedeckt, die Anschläge von Dresden ausschließlich dem rechten Lager zuzuordnen und als Beleg für rechte Terrorstrukturen zu sehen. Die Ermittlungen würden derzeit zwar in Sachsen laufen, aber natürlich seien die Bundesbehörden im Informationsaustausch mit dem LKA.



Warum hat die Polizei die Öffentlichkeit erst so spät informiert?

Es war um 0.50 Uhr in der Nacht zum Dienstag, als die Fatih-Moschee in Dresden drei Fotos vom Angriff auf ihr Haus auf Facebook postete, dazu ein wütendes Emoji. Auf einem der Bilder ist die rußverschmierte Eingangstür der Moschee zu sehen – der Sprengstoffanschlag lag zu diesem Zeitpunkt erst drei Stunden zurück. Der Imam selbst, seine Frau und die beiden Kinder im Alter von sechs und zehn Jahren waren zu diesem Zeitpunkt im Haus im Stadtteil Cotta – und es ist Glück, dass der laut Polizei professionelle Sprengsatz sie nicht verletzte.



Warum aber verschickte die Polizei ihre Pressemitteilung zu den Ereignissen erst kurz nach acht Uhr am Morgen? Die Ermittler verteidigen sich mit dem Hinweis, die Verfolgung möglicher Täter sollte nicht gefährdet werden. Der Wunsch nach schneller Information sei verständlich, aber: "Besorgnis verstehen wir, durchschaubare Meinungsmache dagegen nicht. Wir klären erst mit gebotener Sicherheit die Fakten und gehen dann damit an die Öffentlichkeit."



Nun werde "auf Hochtouren" ermittelt. Das für extremistische Straftaten zuständige Operative Abwehrzentrum (OAZ) der sächsischen Polizei war dabei federführend, im Laufe des Tages übernahm die Generalstaatsanwaltschaft Sachsen die Ermittlungen. Denn auch wenn es bisher kein Bekennerschreiben gibt, steht für die Polizei fest, dass allein wegen des Tatorts Moschee ein fremdenfeindlicher Hintergrund zu vermuten ist.