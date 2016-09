Wegen der strikten Familienpolitik in ihrer Heimat können Chinesen mit mehr als zwei Kindern darauf hoffen, dass ihr Nachwuchs in Deutschland den Flüchtlingsstatus bekommt. Laut einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) in Mannheim muss das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen 2015 geborenen Sohn chinesischer Eltern als Flüchtling anerkennen. Diese Entscheidung könnte bundesweit Signalwirkung haben, wie ein VGH-Sprecher sagte.

In China gab es lange eine Einkindpolitik. Seit Anfang dieses Jahres dürfen chinesische Paare zwei Kinder haben. Die Eltern des Jungen leben seit mehreren Jahren in Deutschland und haben hier vier Kinder bekommen. Sie waren vor Gericht gezogen, weil sie für ihr viertes Kind gesellschaftliche Diskriminierung in China fürchten. Unter anderem deshalb möchten sie in der Bundesrepublik bleiben.



Das Regime in China hatte die Einkindregel im Jahr 1979 eingeführt, um ein zu schnelles Bevölkerungswachstum zu verhindern. Die Regierung wollte so die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen und zugleich Ressourcen schonen. Ohne die strikte Familienpolitik würden heute in China vermutlich etwa 300 Millionen Menschen mehr leben.



Die weltweit einzigartige Familienpolitik hatte jedoch auch gefährliche demografische Folgen. Vor allem auf dem Land sind viele Orte überaltert, weil alle jungen Menschen abgewandert sind. Zudem müssen in China immer weniger Menschen für immer mehr Rentner aufkommen. Aufgrund dessen hat die Chinesische Akademie der Sozialwissenschaften die Zweikindlösung vorgeschlagen. Für eine stabile Bevölkerung sei eine Quote von 2,1 Kindern pro Frau nötig.