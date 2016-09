An deutschen Grenzübergängen sind in diesem Jahr mehr als 15.000 Menschen zurückgewiesen worden. Eine Aufstellung der Bundespolizei zeigt, dass bis Ende Juli 14.936 Menschen, die die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllten, nicht ins Land gelassen wurden. Zurückgewiesen werden Flüchtlinge, wenn sie keine gültigen Reisedokumente und kein Visum besitzen und nicht um Schutz in Deutschland ersuchen wollen, also auf der Durchreise sind.

An der Grenze zu Österreich wurden demnach 11.691 Menschen abgewiesen, an den Flughäfen waren es 2.363 Menschen. An der Grenze zu Frankreich wurden 240 Migranten abgewiesen, an der Grenze zur Schweiz 162, zu den Niederlanden 118 und an der deutsch-dänischen Grenze 104 Menschen.

Die Politik diskutiert derzeit, ob Deutschland eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen braucht. Die CSU will, dass Deutschland maximal 200.000 Flüchtlinge pro Jahr aufnimmt. Alle Migranten, die darüber hinaus aus sicheren Drittstaaten kommen, sollen abgewiesen werden. Die CDU und die SPD lehnen Obergrenzen ab.



Formal müsste Deutschland nach den Regeln des europäischen Dublin-Abkommens alle Asylbewerber abweisen, die nicht in Deutschland erstmals Boden der EU betreten. Die allermeisten Flüchtlinge kommen in die EU über Griechenland, Bulgarien oder Italien. Nach dem Dublin-Abkommen muss ein Flüchtling in dem Land seinen Asylantrag stellen, in dem er die EU betreten hat. Reist er zuvor weiter und stellt seinen Asylantrag (auch noch) in einem anderen Land, kann er in das Ankunftsland zurückgeschoben werden.



Praktisch wird das Abkommen von Deutschland seit 2015 nicht in vollem Umfang vollzogen. Die Entscheidung fiel im Zusammenhang mit der großen Zahl von Flüchtlingen, die aus dem Bürgerkriegsland Syrien nach Europa kamen.



Deutschland kann also ankommende oder bereits eingereiste Flüchtlinge in Richtung der Ankunftsländer zurückschieben. Eine Obergrenze für Asylantragsteller festzulegen, ist dagegen nicht möglich, da das Recht auf Stellen eines Asylantrages im Grundgesetz verankert ist.



Bislang sind in diesem Jahr in den Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder mehr als 256.000 Flüchtlinge registriert worden. Allerdings ist die Zahl aufgrund von Doppelregistrierungen oft zu hoch. Viele registrierte Personen sind auch nicht erst in diesem Jahr ins Land gekommen.

Asyl beantragten im ersten Halbjahr fast 400.000 Menschen. Das ist deutlich weniger als zu Jahresbeginn: Im Januar beantragten fast 100.000 Menschen Asyl.