Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Flüchtlingspolitik gegen die massive Kritik vor allem seitens der CSU erneut verteidigt. "Wer richtungweisende politische Entscheidungen zu treffen hat, muss das tun, auch wenn sie polarisieren", sagte Merkel dem Tagesspiegel. Gleichzeitig betrachte sie es als ihre Pflicht, "immer die Gründe für die Entscheidungen zu benennen und um Unterstützung zu werben". Sie nehme die Sorgen der Menschen ernst und versuche, sie mit "handfesten Lösungen" zu überzeugen, sagte die CDU-Vorsitzende.



Allerdings wies die Kanzlerin auch auf die fremdenfeindlichen Ressentiments in der Debatte um die Flüchtlingspolitik hin. Es seien manche Vorurteile zutage getreten, die latent schon immer vorhanden gewesen seien, sagte Merkel. "Und wir wissen seit den rechtsradikalen Ausschreitungen der neunziger Jahre und den Morden des NSU, dass es ein Potenzial für Ressentiments, ja sogar für Hass gegen Ausländer gibt. Die Aufgabe von Politik ist es, dem entgegenzutreten."

Die wiederholten Forderungen der CSU nach einem Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik und der Einführung einer Obergrenze für Asylsuchende wies Merkel zurück. Stattdessen sagte sie, es gelte, die EU-Außengrenzen besser zu schützen, gegen Fluchtursachen vorzugehen und mit Herkunfts- und Transitländern faire Vereinbarungen, wie die EU-Türkei-Vereinbarung zu schließen. Trotz des Widerstands der CSU sowie von Teilen ihrer Partei ist die Kanzlerin zuversichtlich, ihren Kurs halten zu können. Sie verwies auf Beschlüsse des CDU-Parteitags Ende 2015. Damals habe ihre Partei beschlossen, den Zuzug von Flüchtlingen zu ordnen, zu steuern und zu reduzieren. "Heute können wir feststellen, dass wir diesen Weg gegangen sind und die Beschlüsse des CDU-Parteitages konsequent umsetzen", sagte Merkel.

Offen zeigte sie sich dagegen zur Forderung, Zuwanderung vor allem nur noch aus "christlich-abendländischen" Kulturräumen zuzulassen. Die Kanzlerin verwies darauf, dass die CSU dies nicht auf Flüchtlinge beziehe, sondern nur auf ein, wie sie es nannte "Einwanderungsbegrenzungsgesetz". Solche Gesetze würden immer den Interessen der aufnehmenden Länder folgen und Kriterien für die Zuwanderer festlegen. "Das ist in Ordnung und der Sinn solcher Gesetze in allen Ländern."

Als CDU-Vorsitzende äußerte sie sich im Gespräch mit dem Berliner Tagesspiegel natürlich auch zum Wahlkampf in der Hauptstadt und kritisierte das Verhalten des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD). Dieser erkläre sich in der Flüchtlingspolitik "gern für nicht zuständig und schiebt seine Verantwortung von sich", sagte die Kanzlerin. Aus eigener Erfahrung wisse sie aber: "Regierungschefs tragen immer die Verantwortung und werden bei Wahlen auch immer verantwortlich gemacht."



In den vergangenen Monaten hatte es in der rot-schwarzen Berliner Koalition heftigen Streit über die Verantwortung für Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge gegeben. Die Arbeit des CDU-geführten Landesamtes für Soziales und Gesundheit (Lageso) wurde bundesweit zum Synonym für behördliches Versagen in der Flüchtlingskrise. Vor der Wahl des neuen Abgeordnetenhauses an diesem Sonntag treten die Spannungen in der rot-schwarzen Koalition noch deutlicher zutage. Ein von Regierungschef Müller präferiertes Zweierbündnis scheint jüngsten Umfragen zufolge nicht möglich, als realistischste Möglichkeit gilt deshalb Rot-Rot-Grün.

Merkel verteidigte ihre Parteifreunde und nahm für die CDU in Anspruch, die Hauptstadt in wesentlichen Politikbereichen nach vorne gebracht zu haben. Seit die CDU mitregiere, sei "es besser geworden in Berlin". Als konkrete Erfolge des Landesverbands nannte Merkel den Bau von Wohnungen, neue Infrastrukturmaßnahmen sowie "deutlichere Anstrengungen zur Verbesserung der inneren Sicherheit".