Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) will innerhalb der nächsten Wochen die Rehabilitierung jener Männer auf den Weg bringen, die nach dem alten Strafrechtsparagrafen 175 wegen Homosexualität verurteilt worden waren. Er werde "noch im Oktober einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem wir die Verurteilungen nach Paragraf 175 aufheben und die Betroffenen rehabilitieren", zitierte die in Düsseldorf erscheinende Rheinische Post (Dienstagsausgabe) aus dem Rede-Manuskript des Ministers, mit dem er am Dienstag den Deutschen Juristentag in Essen eröffnen will.

Maas verwies darauf, dass homosexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen seit 1969 zwar nicht mehr strafbar seien, dass aber die Urteile, die bis dahin ergangen seien, immer noch bestünden. "Ich finde es unerträglich, dass die Betroffenen bis heute mit diesem Strafmakel leben müssen", kritisiert Maas in dem Manuskript. Diese Männer hätten sich nichts zuschulden kommen lassen, sie seien allein wegen ihrer sexuellen Identität verfolgt und bestraft worden.

"Aus heutiger Sicht war das ein klarer Verstoß gegen die Menschenwürde und damit verfassungswidrig", stellt der SPD-Politiker fest. "Ein Rechtsstaat sollte auch die Kraft haben, seine eigenen Fehler zu korrigieren."

Mehr als 50.000 Männer verfolgt und ausgegrenzt

Insgesamt wurden in Deutschland seit 1945 nach Angaben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mehr als 50.000 Männer auf Grundlage des schwulenfeindlichen Paragrafen 175 verfolgt und zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Zudem verloren sie oft Arbeitsplatz und Wohnung und erlitten soziale Ausgrenzung.

Homosexuelle Handlungen waren bei Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 mit dem Paragrafen 175 unter Strafe gestellt worden. In der NS-Zeit wurden die Vorschriften noch einmal verschärft und in dieser Form später in bundesdeutsches Recht übernommen. 1994 wurde der Paragraf 175 endgültig abgeschafft, in der DDR erfolgte dieser Schritt bereits 1968. In der NS-Zeit ergangene Urteile gegen Homosexuelle wurden 2002 aufgehoben, Urteile aus der Zeit danach jedoch nicht.