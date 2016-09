Das Bundesinnenministerium sieht laut Informationen des Spiegels kein realistisches Szenario, das einen Bundeswehreinsatz im Inland nötig machen würde. Selbst komplexe Angriffe wie in Paris im November 2015 oder in Brüssel im vergangenen März seien von der Polizei und ihren Spezialeinheiten zu meistern, heißt es demnach in einer Antwort des Ministeriums an die Grünen im Bundestag. Bei den Attacken hatten Selbstmordattentäter und bewaffnete Angreifer fast zeitgleich an mehreren Orten zugeschlagen.

Man habe "unter Berücksichtigung der Erfahrung von Terrorlagen im europäischen Ausland" festgestellt, dass die deutsche Polizei samt ihren Sondereinheiten selbst für "mögliche Anschläge mit Kriegswaffen" durch Terroristen "angemessen ausgestattet" sei, heißt es dem Bericht zufolge in der Antwort. Auch der Amoklauf von München im Juli sei kein "besonders schwerer Unglücksfall" gewesen, der eine Unterstützung durch die Bundeswehr legitimiert hätte.



Die Behörden hatten damals einen Terroranschlag vermutet, Feldjäger waren vorsorglich in Bereitschaft versetzt worden. Zum Einsatz kamen sie nicht. In der Folge war eine Diskussion um einen Einsatz der Bundeswehr im Inneren im Falle von Terroranschlägen aufgekommen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte einen solchen Schritt befürwortet. Daraufhin waren die bereits länger angekündigten gemeinsamen Übungen der Polizei mit der Bundeswehr in den Fokus geraten.

Laut Bundesinnenministerium hat die Bundeswehr bei der Abwehr und Bekämpfung chemischer oder biologischer Waffen, der Luftrettung, der Aufklärung und der Behandlung von Verletzten in Gefahrenzonen spezialisierte Einheiten. Diese "Unikatfähigkeiten" seien bei zivilen Stellen nicht oder nur unvollständig vorhanden.

Die Grünen kritisierten die Regierung scharf. "Die Bundesregierung räumt ja selber ein, dass die aktuelle terroristische Bedrohung polizeiliches Handeln und keine originären Fähigkeiten der Bundeswehr notwendig macht", sagte die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic. "Daher fordern wir die Bundesregierung auf, endlich das Säbelrasseln einzustellen."