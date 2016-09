Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in der Woche vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wieder an Zustimmung gewonnen. Bei der Kanzlerpräferenz, der härtesten Bewertung für die Popularität eines Spitzenpolitikers, konnte sie gleich um drei Prozentpunkte zulegen. Wenn die Spitze des Kanzleramts direkt gewählt werden könnte, würden sich nun 44 Prozent für Merkel entscheiden. Damit liegt sie 28 Prozentpunkte vor SPD-Chef Sigmar Gabriel, den sich 16 Prozent als Kanzler wünschen.

Im Stern-RTL-Wahltrend profitiert die Union aus CDU und CSU allerdings nicht von der gestiegenen Popularität Merkels – sie stagniert bei 33 Prozent. Auch die SPD kann sich nicht verbessern und bleibt bei 22 Prozent. Die Grünen verharren bei 12 Prozent, während die Linke im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt verliert und jetzt bei 8 Prozent liegt. Lediglich die FDP kann einen Punkt auf 7 Prozent hinzugewinnen. Die AfD kommt weiterhin auf 12 Prozent. Auf die sonstigen kleinen Parteien entfallen zusammen 6 Prozent. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen beträgt 28 Prozent.

Aus der CSU und auch von der SPD wurde Merkel in den vergangenen Tagen heftig angegriffen. Ihre Flüchtlingspolitik sei schuld daran, dass bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern die rechtspopulistische AfD zweitstärkste Kraft geworden sei, so die verbreitete Kritik.



"Die erste Frage müsse nun sein: 'Was müssen eigentlich die machen, die massiv an die AfD verloren haben? Das sind nicht Sozialdemokraten'", sagte Gabriel am Mittwoch im RBB ohne Merkel und die Union ausdrücklich zu nennen. Die SPD als Wahlsiegerin habe relativ wenige Wähler an die Rechtspopulisten verloren, behauptete der SPD-Chef.



Das ist allerdings nicht ganz richtig. In absoluten Zahlen hatte die SPD in Mecklenburg-Vorpommern zwar weniger Stimmen an die AfD verloren als die CDU, prozentual gesehen wechselten im Vergleich zur Landtagswahl 2011 die meisten Wähler von der SPD zur AfD.



Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern - Merkel räumt Mitverantwortung für Wahlergebnis ein Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, die Bundespolitik und speziell das Thema Integration hätten die Landtagswahl bestimmt. Die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung halte sie aber weiterhin für richtig.

Wichtig sei es, nun die Verunsicherung in der Bevölkerung zu bekämpfen – nicht nur bei den Nichtwählern und denen, die die AfD gewählt haben, "sondern bei allen Menschen in Deutschland", so Gabriel. Sozial Benachteiligte dürften nicht das Gefühl haben, für sie sei kein Geld übrig. Als Beispiel für konkrete Maßnahmen nannte Gabriel Investitionen in sozialen Wohnungsbau, gebührenfreie Kindertagesstätten und Rentengerechtigkeit.

In Bezug auf die anstehende Abgeordnetenhauswahl in Berlin lobte Gabriel Berlins regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD): Dieser setze auf die "richtigen Themen" wie sozialen Wohnungsbau und den Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen.