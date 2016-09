Gerade läuft es so gut am Rewe in Berlin-Kaulsdorf. Die Passanten umringen den roten Pavillon, vor dem der Wahlkreiskandidat der Linken, Kristian Ronneburg, steht, und lassen sich von ihm Wahlkampftütchen überreichen. Da kommt ein kräftiger Mann im schwarzen Overall, er will von Ronneburgs Mitarbeiter die Standgenehmigung sehen. Das Grundstück am Supermarkt sei Privatland, sagt der Mann. Und er setze hier die Hausordnung durch.

Ronnebergs Mitarbeiter holt eine Genehmigung aus seinem Auto. Doch für den betongepflasterten Platz zwischen dem Supermarkt, dem Zeman-Billigshop und dem Imbiss City Food gilt das Papier nicht. Der Mann im Overall bleib hart, Ronneburg muss einpacken und an anderer Stelle weiterkämpfen.

Privat bleibt privat, so ist das im Kapitalismus. Und selbst in einem Plattenbauviertel im Nord-Osten Berlins, in dem die Linke traditionell stark abschneidet, ist sie nicht überall wohlgelitten.



Gleichwohl dürfte die Linke, wenn am Sonntag in Berlin gewählt wird, hier wieder 30 Prozent holen und mehrere Direktmandate gewinnen. In ganz Berlin liegt die Partei bei 14 bis 18 Prozent. Seit dem Scheitern des rot-roten Regierungsbündnisses, das Berlin zwischen 2001 und 2011 regiert hatte, hat sich die Linkspartei also wieder leicht erholt. Damals erreichte sie nur noch 11,7 Prozent.



Die Chancen stehen gut, dass ihr diesmal sogar die Rückkehr in die Regierung gelingt. Nach derzeitigem Umfragestand hat nur ein rot-rot-grünes Bündnis eine Mehrheit, für die bisher regierende große Koalition würde es nicht mehr reichen. SPD-Regierungschef Michael Müller hat in den vergangenen Wochen Sympathie für ein ein rot-rot-grünes Bündnis durchblicken lassen. Ein Dreierbündnis aus SPD, Grünen und CDU wiederum gilt als unwahrscheinlich, da Grüne und Christdemokraten sich nicht ausstehen können.



Sollte die Linke zum Zuge kommen, hätte sie immerhin kein Personalproblem. Die Senatoren von 2006 stünden wieder bereit, heißt es aus der Partei. Hinzu kommen die Nachwuchstalente um den Spitzenkandidaten der Linken, Klaus Lederer, den in Frankfurt an der Oder geborenen Rechtswissenschaftler.

Zu viel Siegesgewissheit will man dennoch nicht aufkommen lassen. "Das Wahlergebnis ist alles andere als sicher", sagt die Bundestagsabgeordnete Petra Pau, die an diesem Tag in Kaulsdorf Wahlkampfhilfe für ihren Parteigenossen Ronneburg leistet. "Wer denkt, wir haben den Bezirk, der hat schon verloren."



Pau hat bei jeder Bundestagswahl seit 2002 hier in Marzahn-Hellersdorf das Direktmandat errungen. Die 53-Jährige ist mit dem Stadtteil verwachsen, viele kennen die Frau mit dem rotbraunen Bürstenschnitt. Ihr ganzes politisches Leben ist ein Kampf gegen den schlechten Ruf des Hochhausviertels, die Rechtsextremisten, zu niedrige Renten und neuerdings auch gegen die Rechtspopulisten von der AfD.



Tilman Steffen ist Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier. Auf Twitter: @tilsteff

Pau hört wie andere Wahlkämpfer der Linkspartei in den Gesprächen am Wahlstand, dass auch viele frühere Linken-Anhänger zur Konkurrenz von rechts neigen. Umfragen bestätigten diesen Eindruck: Jeder vierte Linke würde auch zu Pegida gehen. Und bei den vergangenen Landtagswahlen hat außer der CDU keine Partei so viele Stimmen an die AfD verloren wie die Linke.



Schon bei der Bundestagswahl 2013 habe es hier Wahllokale mit zweistelligen Ergebnissen für NPD und AfD gegeben, erzählt Pau. Und das nicht nur in den Plattenbauvierteln, sondern auch in der bürgerlichen Häuschensiedlung jenseits der Wohntürme. Von der berühmten Weltoffenheit Berlins ist in diesem Randbezirk wenig zu spüren. Hier geht es in erster Linie um Renten, Hartz IV und Sicherheit.



Geduldig erklärt Pau einem Mann mit Schnauzbart um die 60, dass auch die Linke sich für den Öffentlichen Dienst einsetzt und damit auch für mehr Polizisten.