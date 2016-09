Seit acht Uhr sind am Sonntag gut 1,3 Millionen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen, das Parlament für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Um die 71 Landtagsmandate im Schweriner Schloss bewerben sich 389 Kandidaten. Knapp 1.700 Wahlräume wurden eingerichtet, rund 17.000 Wahlhelfer stehen bereit. Die ersten Hochrechnungen werden kurz nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr vorliegen.

In den Umfragen lag zuletzt die SPD mit 28 Prozent vorn. Das wäre ein deutlicher Verlust im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren. Damals erhielten die Sozialdemokraten 35,6 Prozent. Die CDU und die AfD lagen zuletzt bei rund 22 Prozent gleichauf. Die Linkspartei kam auf rund 13 Prozent, die Grünen lagen bei sechs und die FDP bei drei Prozent.



Würden die Umfrageergebnisse bestätigt, könnten SPD und CDU dennoch ihre bisherige große Koalition fortsetzen. Alternativ könnte es auch knapp für Rot-Rot-Grün reichen. Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) hatte vor der Wahl offengelassen, mit wem er gegebenenfalls weiterregieren will.

Gewinne und Verluste, Sitzverteilung, mögliche Koalitionen

Die AfD im Fokus

Mit Spannung wird das Abschneiden der rechtspopulistischen AfD erwartet. Sie tritt im Nordosten erstmals bei einer Landtagswahl an und könnte vor der CDU zweitstärkste Kraft werden.



Das Interesse an der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern ist deswegen auch außerhalb des Bundeslandes groß. Sie gilt zusammen mit der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin in zwei Wochen als Stimmungstest für die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Offen ist, ob dies mehr Wahlberechtigte an die Urnen bringt als vor fünf Jahren. Damals stimmte nur jeder Zweite ab: Die Wahlbeteiligung betrug 51,5 Prozent.