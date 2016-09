Nach der Wahlniederlage der CDU bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel eine Mitverantwortung eingeräumt. Sie sei sehr unzufrieden mit dem Ausgang der Wahl, sagte Merkel.



Die CDU musste im Land von Merkels Wahlkreis erstmals in einem Bundesland die rechtspopulistische AfD an sich vorbeiziehen lassen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis siegte die SPD und kann künftig wieder den Ministerpräsidenten stellen. Zweitstärkste Kraft wurde die AfD mit 20,8 Prozent, die CDU kam auf 19 Prozent.

Obwohl die Landes-CDU als Koalitionspartner in Mecklenburg-Vorpommern Erfolge in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik sowie beim Abbau der Arbeitslosigkeit zu verbuchen habe, habe sie die Früchte dieses Erfolgs nicht ernten können. Das Flüchtlingsthema habe alle landespolitischen Themen überlagert.



"Ich bin Parteivorsitzende, ich bin Bundeskanzlerin, und in den Augen der Menschen kann man das nicht trennen. Und deshalb bin ich natürlich auch verantwortlich", sagte Merkel. Sie halte die Entscheidungen der Bundesregierung der vergangenen Monate in der Flüchtlings- und Integrationspolitik dennoch für richtig, ebenso wie das Abkommen der EU mit der Türkei zur Rücknahme illegal eingereister Flüchtlinge.



Man müsse zur Kenntnis nehmen, dass viele Menschen nicht das ausreichende Vertrauen in die Lösungskompetenz bei den Themen der Flüchtlingspolitik und Integration haben, obwohl bereits viel geschafft worden sei. Gerade im Hinblick auf die Reduzierung der Zahl der ankommenden Flüchtlinge, die Integration sowie die Unterstützung der Kommunen und Bundesländer habe man schon viel erreicht.



Die Bundesregierung habe entsprechend ihrer Verantwortung gehandelt. Nun müssten alle darüber nachdenken, wie man das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen könne – "und vorneweg natürlich ich", sagte Merkel. Nun müsse die Regierung zeigen, "dass wir die Probleme lösen". Dies gelte nicht nur für die Flüchtlingspolitik, sondern etwa auch für die wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Zusammenhalt.

Allerdings gebe es noch etliches zu tun. Dazu gehöre sowohl die Integration der Flüchtlinge in Deutschland als auch die konsequente Rückführung derjenigen Migranten, die kein Bleiberecht in Deutschland hätten. Die CDU habe bereits Ende 2015 angekündigt, dass sich die Aufnahme einer so großen Zahl an Flüchtlingen nicht wiederholen dürfe. Heute zeigten die rapide gesunkene Zahl an Neuankömmlingen, dass diese Reduzierung auch gelungen sei.



Auf die Frage, ob der Ausgang der Wahl im Nordosten Einfluss auf ihre erwartete weitere Kanzlerkandidatur habe, wiederholte die Kanzlerin, sie werde diese Entscheidung zum gegebenen Zeitpunkt treffen.



Der Generalsekretär der CDU hatte zuvor um Geduld bei der Umsetzung der Flüchtlingspolitik geworben. "Es braucht Zeit, bis all diese Maßnahmen wirken. Und es braucht Zeit, bis verlorenes Vertrauen zurückkehrt", sagte Peter Tauber nach einer Telefonkonferenz des Parteivorstands mit der CDU-Chefin. Die Koalition habe bereits große Fortschritte bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise erzielt. So sei etwa die Zahl der ankommenden Flüchtlinge deutlich reduziert und das Asylrecht geändert worden, ein Integrationsgesetz sei auf dem Weg.

Tauber sagte, das AfD-Ergebnis sei eine Herausforderung für alle Parteien. "Wir müssen klug mit dieser Herausforderung umgehen und nicht von oben herab erklären." Es sei falsch, wenn SPD-Chef Sigmar Gabriel den Eindruck erwecke, "dass wir auch in der großen Koalition in Berlin zu wenig für die Menschen in unserem Land getan haben". Es werde nicht gelingen, "auch nur einen Wähler von der AfD zurückzuholen, wenn wir unser Land schlechtreden".



Der Auftritt Merkels zum Abschluss des G20-Gipfels im chinesischen Hangzhou wurde als Zeichen dafür gewertet, wie wichtig ihr eine Stellungnahme zum Erstarken der AfD war. Es ist unüblich, dass sich die Kanzlerin auf Auslandsreisen zur Innenpolitik äußert.



AfD will Regierungsbeteiligung im Bund

Die AfD feierte ihr Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern als "grandiosen Erfolg". Bundessprecher Jörg Meuthen sagte, das Ergebnis habe auch eine klare Signalwirkung nach Berlin. "Wir wollen langfristig in diesem Land regieren", ergänzte er. Das werde "idealerweise" schon bei der Bundestagswahl 2017 der Fall sein. Meuthen äußerte sich allerdings nicht dazu, wer ein möglicher Koalitionspartner für die AfD sein könnte. Nur wenige Minuten zuvor hatte Meuthen die politische Konkurrenz noch "Kartellparteien" genannt; besonders die CDU griffen seine Parteikollegen an.



So sagte Meuthens Co-Sprecherin Frauke Petry, das Wahlergebnis sei "der Anfang vom Ende der CDU"; die CDU gehe den Weg der ÖVP, sagte sie in Anspielung auf die österreichische Volkspartei. Der niedersächsische AfD-Landeschef Armin-Paul Hampel ergänzte, die AfD sei "die natürliche Nachfolgepartei der CDU".



Weder Petry noch Meuthen wollten sich dazu äußern, wer die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl 2017 übernehmen könnte.