Für den Wahlabend hier in Schwerin hat die AfD sogar ein eigenes Boot. Nach einer ersten Ansprache vor ihren Anhängern am Ort der Wahlparty in der Schweriner Schlossbucht soll AfD-Chefin Frauke Petry über den Schweriner See ins Medienzentrum am Schloss übersetzen – für die ersten TV-Interviews.