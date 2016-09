Der Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm (2.v.r.) und die beiden stellvertretenden Bundesvorsitzenden Alexander Gauland (2.v.l.) und Beatrix von Storch (r) jubeln am 04.09.2016 in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen zu den Landtagswahlen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ [ Rechtehinweis: (c) dpa ]

© Daniel Bockwoldt/dpa