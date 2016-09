ZEIT ONLINE: Erwin Sellering, der SPD-Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, hat Wahlkampf gegen Merkels liberale Flüchtlingspolitik gemacht – und so einen Umfragerückstand aufgeholt. Ist das der neue SPD-Trend?



Thorsten Schäfer-Gümbel: Nein, Erwin Sellering hat nicht kritisiert, dass Deutschland Flüchtlingen in Not geholfen hat. Aber er hat Frau Merkel kritisiert, weil sie nie gesagt hat, was wir tun müssen, um das zu schaffen. Die SPD hat von Beginn an gesagt, dass der Satz "Wir schaffen das" alleine nicht reicht. Wir müssen auch die Voraussetzungen schaffen. Niemand darf gegeneinander ausgespielt werden. Wir haben eine klare Haltung, anders als die Populisten von der AfD, die einfach nur dagegen sind. Die Union holt jetzt ein, dass sie bis heute kein Konzept für Integration und Zuwanderung hat. Merkels Strategie der Entpolitisierung der Gesellschaft wendet sich jetzt gegen sie.

ZEIT ONLINE: Was genau meinen Sie damit?

Thorsten Schäfer-Gümbel 46, ist Fraktions- und Landesvorsitzender der hessischen SPD und einer von sechs Stellvertretern von Sigmar Gabriel an der Parteispitze in Berlin. Er wird dem linken Flügel der Partei zugeordnet.

Schäfer-Gümbel: Merkel scheut gesellschaftliche Debatten. Sie verfährt seit Jahren nach dem Prinzip "Sie kennen mich". Auch in der Flüchtlingskrise hat die Kanzlerin von den Wählern erwartet, dass diese sich einfach auf sie verlassen und keine Fragen stellen. Es gab zu wenig Raum für Debatten, viele hatten den Eindruck, dass Zweifel nicht erlaubt sind. Da will ich die SPD gar nicht ausnehmen. Aber wenn es um Integration, sozialen Zusammenhalt und Fluchtursachen geht, dann haben wir im Gegensatz zur Union konkrete Vorschläge gemacht und viel durchgesetzt.

ZEIT ONLINE: Sigmar Gabriel saß mit "Refugees Welcome"-Button im Bundestag, jetzt spricht er von "Obergrenzen" für Zuwanderung. Können Sie verstehen, dass manchmal nicht klar ist, was die SPD will?

Schäfer-Gümbel: Sigmar Gabriel hat von Anfang an gesagt, dass wir eine doppelte Integrationsaufgabe haben werden, also auch die inländische Bevölkerung mitnehmen müssen. Wir brauchen mehr öffentliche und soziale Sicherheit für die gesamte Bevölkerung. Finanzminister Schäuble sonnt sich lieber im Erfolg der schwarzen Null, als an den sozialen Zusammenhalt zu denken. Und was die Begrenzung betrifft, haben Sigmar Gabriel und die SPD unter anderem die Kontingente und die faire Verteilung von Flüchtlingen in der EU eingefordert, die wir vergangenes Jahr auch beschlossen haben. Meine Haltung unabhängig davon habe ich deutlich gesagt: Wo es keine Obergrenze für Leid gibt, kann es auch keine Obergrenze für Mitgefühl geben.

ZEIT ONLINE: Damit distanzieren Sie sich von Gabriel.

Schäfer-Gümbel: Nein. Auch mein Satz bedeutet nicht, dass alle Flüchtlinge nach Deutschland kommen können. 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, die Lösung dafür liegt nicht in Deutschland. Wir müssen die globalen Fluchtursachen bekämpfen, damit möglichst wenig Menschen überhaupt fliehen müssen.

ZEIT ONLINE: Hätte ein SPD-Bundeskanzler denn im vergangenen Herbst die Grenzen geschlossen? Selbst der CDU-Innenpolitiker und Merkel-Kritiker Wolfgang Bosbach sagt, die Entscheidung, Flüchtlinge aus Budapest aufzunehmen, sei richtig gewesen.

Schäfer-Gümbel: Natürlich war sie richtig. Und natürlich brauchen wir den Schutz von Europas Außengrenzen. Das ist die Voraussetzung für planbare, sichere Fluchtwege. Wenn wir den Kanzler gestellt hätten, hätten wir erheblich schneller gehandelt, zum Beispiel bei den Fluchtursachen. Auch da hat die Union jahrelang weggeschaut. Wir brauchten Wohnungsbauprogramme auch vor den Flüchtlingen, aber jetzt noch dringender, zudem eine gute Lohnpolitik, und zwar für die, die hier leben, und für die, die kommen. Und zu sozialer und öffentlicher Sicherheit kommt noch: Wir sollten auch über kulturelle Sicherheit sprechen. Welche konkreten Werte sind uns wichtig, was macht unseren liberalen Rechtsstaat aus?



ZEIT ONLINE: Sie fordern eine neue Leitkultur-Debatte?

Schäfer-Gümbel: Ich kann mit dem Begriff nichts anfangen, weil die Union damit suggeriert, dass irgendjemand über anderen steht. Aber wir sollten unsere Grundwerte nicht für selbstverständlich halten, sondern selbstbewusst immer wieder aufrufen. Natürlich sind bei uns Mann und Frau gleichberechtigt, natürlich haben wir Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und das Solidarprinzip. Die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes sind das, woran wir rechtsradikale AfD-Funktionäre erinnern müssen, aber auch Zuwanderer, die oft ja gerade vor extrem illiberalen Verhältnissen in ihrer Heimat fliehen. Unsere Werte machen einen Teil unserer Anziehungskraft aus.