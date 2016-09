Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern will weiter mit dem jetzigen Regierungspartner CDU zusammenarbeiten. Die Parteispitze beschloss, mit den Christdemokraten über die Fortsetzung der großen Koalition zu verhandeln, teilte ein Sprecher von Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) mit. Zuvor hatte er die Ergebnisse der einwöchigen getrennten Sondierungsgespräche mit CDU und Linken in einer gemeinsamen Sitzung des SPD-Landesvorstandes, des Landesparteirates und der neuen Landtagsfraktion ausgewertet.

Die angestrebte Koalition kommt auf sechs Stimmen Mehrheit. Eine Fortführung der rot-schwarzen Koalition ist deshalb sehr wahrscheinlich. Sellering hatte vor der Wahl starke Sympathie für das Bündnis mit der CDU erkennen lassen. Die CDU wollte das rot-schwarze Bündnis auch.



Die Linkspartei von Spitzenkandidat Helmut Holter als zweite mögliche Option wird damit kein Regierungspartner und stellt im Landtag die zweitgrößte Oppositionsfraktion – nach der AfD. Zur Landtagswahl am 4. September war die SPD als stärkste Kraft hervorgegangen, die CDU hatte im Vergleich zur Wahl 2011 viele Stimmen verloren und wurde drittstärkste Kraft hinter der AfD. Mit der AfD wollte keine andere Partei ein Bündnis eingehen. Lediglich SPD und Linke hätten regieren können, allerdings mit nur einer Stimme Mehrheit im Landtag.

Die Linke reagierte enttäuscht: Sellering habe sich entscheiden, weiterhin "gemeinsam mit der CDU an Stimmen zu verlieren" und die AfD zu stärken, sagte der frühere Bundestagsfraktionschef Gregor Gysi. Er vertritt die Auffassung, als Oppositionspartei könnte die CDU der AfD bei künftigen Wahlen Stimmen abjagen. Ähnlich äußerte sich der Spitzenkandidat der Linken in Berlin, Klaus Lederer, der am Sonntag eine Wahl zu bestehen hat. Gysis Amtsnachfolger Dietmar Bartsch sagte, Sellering habe sich "für Vergangenheit entschieden". Der AfD-Landessprecher von Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, sagte, mit der großen Koalition werde sich im Lande "nicht viel bewegen". Die SPD habe leichtes Spiel, die schwache CDU zu großen Zugeständnissen zu bewegen.



In der Koalition mit den Linken hätte Sellering aus Sicht mancher Beobachter mehr sozialdemokratische Politik durchsetzen können, als es ihm jetzt mit der CDU möglich ist. Zudem hat die SPD bereits Regierungserfahrung mit der Linken – unter Sellerings Amtsvorhänger Harald Ringstorff koalierte die SPD mit der Linkspartei. Unter den gegenwärtigen Bedingungen wäre der Beschluss von Gesetzesvorhaben jedoch riskant, da sich die Koalition bei der knappen Mehrheit von nur einer Stimme keine Abweichler leisten könnte. Insofern blieb Sellering nur das Bündnis mit der CDU.