Die Bundeswehr steht einem Medienbericht zufolge vor einem weiteren Einsatz in der Türkei. Gegen Ende Oktober sollen nach Informationen von Bild am Sonntag deutsche Soldaten im Rahmen eines Nato-Einsatzes Awacs-Aufklärungsflüge über Syrien absolvieren. Stationiert werden sollen die Besatzungen demnach in der Türkei. Der Einsatz ist Teil des Kampfes gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).



Vor wenigen Tagen hatte die NATO beschlossen, Awacs-Aufklärungsflugzeuge aus dem Baltikum abzuziehen, um sie in der Türkei zu stationieren. Der deutsche Botschafter bei der NATO, Hans-Dieter Lucas, stimmte dem Plan zu. Rund ein Drittel der multinationalen Flugzeugbesatzungen soll Deutschland stellen. Weil die Nato-Aufklärungsflieger ihre Daten an die Anti-IS-Mission "Counter Daesh" weitergeben, muss der Bundestag dem Einsatz zustimmen.



Die bevorstehende Nato-Mission ist laut dem Bericht auch der Hintergrund für die Erklärung von Regierungssprecher Steffen Seibert zur Armenien-Resolution des Bundestages von Anfang Juni. Die Resolution hatte das Massaker an rund 1,5 Millionen Armeniern vor gut 100 Jahren im Osmanischen Reich als Völkermord eingestuft.



Regierungssprecher Steffen Seibert hatte dazu nun erklärt, derartige Resolutionen des Bundestages seien nicht "rechtlich verbindlich". Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betont, die Bundesregierung distanziere sich nicht von der Resolution; zugleich stellte sie aber klar, sich juristisch nicht an den Bundestagsbeschluss gebunden zu fühlen.

Seit der Armenien-Resolution gilt das Verhältnis zwischen deutscher und türkischer Regierung als schwer belastet. So hatte die türkische Regierung deutschen Abgeordneten Besuche auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik untersagt. Dort hat die Bundeswehr mehr als 200 Soldaten sowie sechs Tornado-Aufklärungsjets und ein Tankflugzeug stationiert. Sie unterstützen den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat".



Kabinettsbeschluss am 12. Oktober

SPD-Abgeordnete hatten wegen des Besuchsverbotes gedroht, eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in der Türkei abzulehnen, wenn Bundestagsmitglieder die Soldaten dort nicht besuchen könnten. Im Streit über die Besuche von Bundestagsabgeordneten bei den deutschen Soldaten hatte die Türkei der Bundesregierung Bedingungen gestellt. Sie verlangt von ihr, sich offiziell von der Armenien-Resolution des Bundestages zu distanzieren.

In türkischen Regierungskreisen ist man offenbar zufrieden mit der jüngsten Stellungnahme von Angela Merkel und Steffen Seibert zur Armenien-Resolution. Botschaftssprecher Soğukoğlu verwies insbesondere auf zwei Bemerkungen des Regierungssprechers. "Wir schätzen Seiberts Aussage, dass den Gerichten die Entscheidung obliegt, was Völkermord ist – und nicht dem Parlament", sagte er. "Darüber hinaus stimmen wir Seiberts Bewertung zu, dass die Bundesregierung nicht immer die gleiche Meinung haben muss wie der Bundestag."

Nach Informationen der Zeitung soll die Besuchserlaubnis für einen geplanten Besuch mehrerer Bundestagsabgeordneter in Incirlik am 4. Oktober nach dem Empfang des neuen türkischen Botschafters in der nächsten Woche in Berlin zügig kommen. Für den 12. Oktober ist ein Kabinettsbeschluss zu dem Awacs-Einsatz geplant, in der Sitzungswoche darauf soll der Bundestag dem Mandat zustimmen.

Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, sagte Bild am Sonntag: "Ich begrüße, dass es jetzt diese Verständigung gegeben hat. Wir als Parlamentarier halten am Besuchsrecht fest. Der Awacs-Einsatz nützt auch der Sicherheit der deutschen Flieger und hilft im Kampf gegen den ISIS-Terror."