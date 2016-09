Die SPD hat bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen teils deutliche Verluste hinnehmen müssen. Die rechtspopulistische AfD erreichte in den Städten und Kreisen teils zweistellige Ergebnisse. Die CDU-Führung äußerte sich nach Bekanntwerden vorläufiger Zahlen am Sonntagabend zuversichtlich, stärkste Kraft werden zu können – doch auch die Christdemokraten verloren vielerorts an Stimmen.

Besonders groß war der Verlust für die SPD in Emden. Die Sozialdemokraten kamen hier auf 30,8 Prozent – das waren 20,7 Prozentpunkte weniger als 2011. In der Landeshauptstadt Hannover drohte Rot-Grün erstmals seit 1989 der Verlust der Ratsmehrheit, Ergebnisse lagen bis kurz nach Mitternacht noch nicht vor. Auch in Osnabrück galt das Fortbestehen der knappen rot-grünen Mehrheit als gefährdet.



Die AfD zog nach Angaben des NDR in vielen Orten, in denen sie antrat, in den Stadtrat ein. Ihr Ziel von durchschnittlich zehn Prozent verfehlte sie aber offenbar. In etlichen Kommunen wie Osnabrück trat sie erst gar nicht an, in der CDU-Hochburg Cloppenburg kam sie offenbar nicht über fünf Prozent. In anderen großen Städten konnte die AfD aber punkten. Ein Zwischenergebnis der Wahl zum Stadtrat der Landeshauptstadt Hannover sah die Partei am Abend bei rund zehn Prozent. In Wolfsburg kam die AfD laut dem vorläufigen Endergebnis auf 10,5 Prozent. Am stärksten schnitt sie in Delmenhorst ab: Laut vorläufigem Endergebnis stimmten dort 15,1 Prozent der Wähler für die AfD.

Niedersachsens SPD-Chef und Ministerpräsident Stephan Weil sagte im NDR-Fernsehen, es gebe Licht und Schatten bei den Ergebnissen seiner Partei, die gründlich analysiert werden müssten. In der Auseinandersetzung mit der AfD gelte es, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. "Wir müssen zur Kenntnis nehmen: Die AfD ist jetzt in Niedersachsen ein politischer Faktor."