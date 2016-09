Am Donnerstagmorgen sitzt Anne Höhne-Weigl mit ihrer zweijährigen Enkeltochter beim Frühstück, als schon wieder ihr Handy klingelt. Höhne-Weigl wird derzeit oft von Journalisten angerufen. Genervt ist die ehemalige Geschäftsführerin des CDU-Kreisverbands Main-Kinzig nicht. Jahrelang hat sie geschwiegen. Obwohl sie wusste, dass in ihrer Partei seit 2006 ein Papier mit dem Titel "Operation Kaninchenjagd" kursierte, das eine genaue Anleitung enthielt, wie man sie aus ihrem Job mobben könne. Nun redet sie gern.

Zum Beispiel darüber, was sie von der halben Entschuldigung hält, die CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Vortag abgegeben hat: Aus heutiger Sicht sei es ein Fehler gewesen, dass er gegen das Papier nichts unternommen habe, als er selbst 2011 Kreisvorsitzender der CDU Main-Kinzig wurde, hatte Tauber am Mittwoch gesagt. Doch Höhne-Weigl ist damit nicht im Mindesten zufrieden: "Das empfinde ich geradezu als blanken Hohn", sagt sie im Gespräch mit ZEIT ONLINE. Schließlich habe Tauber nicht nur nichts gegen das Papier unternommen, er habe es vielmehr eins zu eins umgesetzt.

So seien dienstliche und private Telefongespräche von ihr mitgehört worden. Notiert worden sei auch, in welchem Ton sie rede oder ob sie die Rollos offen oder geschlossen habe. Ein entsprechendes Protokoll fand Höhne-Weigl in einer Mappe für eine Kreisvorstandssitzung. Tauber selbst wollte zu diesen neuen Vorwürfen am Donnerstag nicht Stellung nehmen.

Dass er die Mobbing-Anleitung bereits seit 2006 kannte, bestreitet er nicht. Er habe "wie viele andere" seit damals von dem Papier gewusst, hat Tauber bereits vor einigen Tagen eingeräumt. Dass er es mit verfasst hat, weist er allerdings vehement zurück.

Höhne-Weigl hatte dagegen schon immer den Verdacht: Tauber und dessen späterer JU-Landesgeschäftsführer, Sebastian Zimmer, könnten das Papier geschrieben haben. Sie habe ja den Schriftstil der beiden gekannt, sagt sie. Doch erst 2012 sprach sie den Empfänger des Kaninchen-Papiers darauf an: Tom Zeller, der damals Kreisvorsitzender war.

Jahrelang konnte sie nicht reden

Warum so spät? Jahrelang habe sie über die Sache gar nicht reden können, sagt sie heute. Sie sei wegen dieses Vorfalls in ärztlicher und psychologischer Behandlung gewesen. 2012 habe sie dann damit abschließen wollen. Zeller bestätigte ihr, dass Tauber und Zimmer die Verfasser gewesen seien. Gegenüber der Frankfurter Rundschau hat Zeller diesen Vorwurf nun wiederholt. Weitere Zeugen gibt es dafür allerdings nicht.

Nun könnte man einwenden, das alles habe für Höhne-Weigl keine beruflichen Konsequenzen gehabt. Sie blieb Kreisgeschäftsführerin bis sie 2014 in Rente ging. Fragwürdig ist auch, warum die Vorwürfe gerade jetzt öffentlich werden. Tauber selbst hat angedeutet, dies habe wohl vor allem damit zu tun, dass in zwei Wochen über seine erneute Nominierung für den Bundestag entschieden wird.



An diesem Freitag soll außerdem bei einem Kreisparteitag die indisch-stämmige Landratskandidatin Srita Heide für den Main-Kinzig-Kreis nominiert werden, auch dafür hatte Tauber sich eingesetzt. Doch nicht allen vor Ort gefällt das offenbar. Die Kandidatur von Heide ist gewissermaßen ein Paradebeispiel für den Kurs, den Tauber seiner ganzen Partei verordnet hat. Dass die CDU jünger, bunter und weiblicher wird, dafür kämpft Tauber seit er 2013 Generalsekretär wurde.

Nicht allen passt Taubers Kurs

Es gebe vor Ort eben einige, denen diese ganze Öffnung nicht passe, heißt es in der Partei. Dass Tauber sich für die Homo-Ehe aussprach, habe ebenfalls kritische Reaktionen hervorgerufen. Auch dass Tauber seit einem Jahr mit großem Engagement Angela Merkels liberale Flüchtlingspolitik verteidigt, könnte dafür gesorgt haben, dass die Zahl seiner Feinde wuchs, im Main-Kinzig-Kreis und im Rest der Partei. Wer das Kaninchen-Papier der Presse zugespielt hat, ist unklar. Sie sei es jedenfalls nicht gewesen, betont Höhne-Weigl.