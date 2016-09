In Berlin ist Wahlkampf. Am nächsten Sonntag kämpfen die Hauptstadt-Piraten um den Wiedereinzug ins Parlament. Doch Minuten vor der letzten Parlamentssitzung tritt Fraktionschef Martin Delius in die Linke ein. Damit wird die erste Piratenfraktion Deutschlands in ihren wohl letzten Tagen von einem Linken-Politiker geführt. Das dürfte es bundesweit noch nicht gegeben haben. Doch es ist ein Zeichen für den Zustand dieser Partei, die am Samstag ihren zehnten Geburtstag feiert.

Ausgetreten war Delius, der politisch versierteste der 15 Berliner Piraten-Abgeordneten, schon im Dezember. Öffentlich machte er das mit einem Foto seines durchgeschnittenen Mitgliedsausweises. "Ich habe keine Lust mehr, mich für das Gebaren von Piraten zu rechtfertigen. Das ist nicht mehr zum Aushalten", sagte er. Delius sympathisierte laut mit der Linken, unterstützte sie im Wahlkampf. Jetzt der letzte Schritt: ein unterschriebener Mitgliedsantrag, ein rotes Notizbuch, eine herzliche Umarmung mit Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer.

Nach fünf Jahren im Parlament ist nur noch die Hälfte der Berliner Piraten-Abgeordneten Mitglied der Partei. Vor Delius trat schon der oft streitbare Ex-Fraktionschef Oliver Höfinghoff in die Linkspartei ein. Auch der aus Talkshows bekannte Christopher Lauer sucht eine neue politische Heimat. Ihm sagt man Kontakte zur SPD nach.



Der erste von vier Landtagen

Dabei waren die Berliner Piraten 2011 so euphorisch gestartet: 8,9 Prozent, erste Piratenfraktion bundesweit. Mit ihnen begann der Einzug der Piraten in vier Landtage. In Berlin werden sie nun wohl rausfliegen. Umfragen weisen sie seit Monaten nur noch unter "Sonstige" aus, die von der Fünfprozenthürde weit entfernt liegen.

Das dürfte auch an zahlreichen Skandalen der Bundespartei liegen. Denn in Berlin, das attestieren selbst politische Konkurrenten, hat die Fraktion gar keine schlechte Arbeit geleistet. Delius erarbeitete sich Respekt, als er engagiert den Untersuchungsausschuss zum Hauptstadtflughafen führte. Lauer stellte unangenehme Fragen, wurde zum Experten für Innere Sicherheit. Die Abgeordneten kämpften für Bürgerbeteiligung, Digitalisierung und gegen Chaos in Bürgerämtern. Einige zumindest. Andere hörte man in fünf Jahren Parlament kaum.

Bundesweit ist das Projekt Piraten missglückt. Die Partei zerbrach zwischen Linken und weniger Linken, die manche schon als konservativ bezeichnen. Von den 35.000 Mitgliedern von 2012 sind etwa 12.000 übrig. Viele der prominentesten Köpfe sind weg: Die Ex-Bundesparteichefs Bernd Schlömer und Sebastian Nerz traten in die FDP ein. Schlömer kämpft jetzt für einen Sitz im Berliner Parlament.

Klammheimlich trat auch Marina Weisband, die frühere politische Geschäftsführerin, aus, wie sie jetzt der taz verriet. Die Partei habe sich nicht zum Positiven verändert, sagt sie. Viele vermissen das Visionäre, das Progressive, Andersartige. Geblieben, sagt Weisband, seien Konservative, "die das Internet in den Grenzen von 1990 wollen". Die Berliner seien anders und hätten den Wiedereinzug verdient. "Gestaltender Populismus", nennt sie deren Arbeit.