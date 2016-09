Rund sechs Millionen Privatversicherte in Deutschland müssen mit deutlichen Beitragserhöhungen rechnen. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) unter Berufung auf informierte Kreise. Demnach wird die Versicherung für sie im kommenden Jahr im Durchschnitt um elf Prozent teurer. In einigen Fällen sei sogar eine Verdoppelung der Beiträge möglich. "Zusatzkosten in Höhe von 50 Euro im Monat und mehr sind möglich", schreibt die FAZ.

Demnach hat der Verband der Privaten Krankenversicherungen (PKV) in den vergangenen Wochen Politiker und andere Entscheidungsträger über die anstehenden Prämienerhöhungen zu Beginn des Wahljahres informiert. Die Kunden würden dies über die ab November anstehenden Tarifmitteilungen erfahren.



Die Branche macht auch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) für die höheren Beiträge verantwortlich. "Ohne die Auswirkungen der Niedrigzinsen wäre die PKV-Beitragsentwicklung auch in diesem Jahr unauffällig", sagte PKV-Direktor Volker Leienbach der FAZ. Die Branche müsse das Geld, das sie am Kapitalmarkt nicht erwirtschaften könne, laut Gesetz durch höhere Vorsorge finanzieren, fügte er hinzu. Das treffe Versicherte "wie andere Sparer auch".

Die Reaktionen aus der Politik fallen unterschiedlich aus. Während sich CDU und CSU durchaus Gesetzesänderungen vorstellen können, lehnt etwa SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dies ab. "Wir sind nicht die Knechte der PKV-Lobby, diese Zeiten sind vorbei", sagte er. Die SPD mache sich unglaubwürdig, wenn sie einerseits für die Abschaffung der privaten Krankenversicherung durch eine Bürgerversicherung werbe, andererseits "Rettungspakete für die Privatversicherung" schnüre.