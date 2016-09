Frage: Herr Gabriel, können Sie Berlin nicht leiden?

Sigmar Gabriel: Wie kommen Sie darauf? Ich bin wie die allermeisten in Deutschland stolz auf unsere Hauptstadt. Die SPD und Michael Müller haben dafür gesorgt, dass Berlin heute in einer Liga mit London oder Paris spielt.

Frage: Wir fragen, weil Sie seit Jahren in Berlin arbeiten, aber abends nach Goslar fahren, so oft es geht – manchmal nur für ein paar Stunden.

Gabriel: In Goslar lebt meine Familie. Und wann immer ich Zeit habe, fahre ich zu ihnen. Das ist selten genug. Und manchmal ist es eben nur ein kurzes morgendliches Frühstück. Und auch wenn es sich kitschig anhört: einmal morgens meine Tochter auf dem Arm und der Rest des Tages geht gleich leichter.

Frage: Laufen Politiker in Berlin Gefahr, die Bodenhaftung zu verlieren?

Gabriel: Jedenfalls dann, wenn sie sich in Berlin nur zwischen Reichstag, Ministerien, Lobbybüros und Redaktionen aufhalten. Das Leben im Regierungsviertel hat mit dem Alltag der Menschen in Deutschland oft wenig zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir Abgeordnete häufig und regelmäßig in unseren Wahlkreisen sind.

Frage: Treten in Berlin soziale Probleme nicht härter und krasser zutage als anderswo, jedenfalls außerhalb des Regierungsviertels?

Gabriel: Ganz generell gilt: In Metropolen zeigen sich soziale Entwicklungen früher als anderswo wie unter einem Brennglas. Wohnungsnot, um nur ein Beispiel zu nennen, entwickelt sich in einer Großstadt viel schneller als bei mir in Goslar. Und trotzdem kommt sie irgendwann auch bei uns an.

Frage: Das heißt: Politiker könnten in Berlin viel lernen, wenn sie nur hinschauen würden?

Gabriel: Ja, das tun viele doch auch. Berlin gibt die Lebenswirklichkeit in Deutschland aber nicht in seiner Gesamtheit wieder. Die Mehrzahl der Menschen in Deutschland lebt nicht in Großstädten und Ballungszentren. Und nicht alle Lösungen kommen gleichermaßen für Großstädte und das flache Land infrage. In Berlin, wo der öffentliche Nahverkehr hervorragend ausgebaut ist, können Sie leicht für die Abschaffung der Entfernungspauschale eintreten. Aber auf dem Land gibt es Menschen, die jeden Tag 50 Kilometer hin und zurück zu ihrem Arbeitsplatz fahren und die Kinder zur Schule bringen und sie von dort wieder abholen müssen, weil es keine Busverbindungen gibt. Für die ist die Entfernungspauschale eine echte Hilfe.

Frage: Kommenden Sonntag wird in der Hauptstadt gewählt. Marode Schulen, kaputte Straßen, ein ewig unfertiger Flughafen und eine Verwaltung, die Bürger Monate auf Termine warten lässt – ist das wirklich eine gute Leistungsbilanz für eine Regierung, die seit Jahren von der SPD geführt wird?

Gabriel: Meine Bilanz fällt anders aus: Berlin hat die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 1991 mit unter zehn Prozent. Allein im letzten Jahr hat Michael Müllers gute Politik 54.000 Arbeitsplätze geschaffen. Jährlich werden über 2.000 Lehrer und Erzieher eingestellt, in der Verwaltung wurden 4.500 neue Stellen geschaffen, Schulden wurden abgebaut. Überall, wo ich hinkomme, schwärmen die Leute von Berlin. Junge Menschen, Wissenschaftler, Künstler aus aller Welt zieht es in die Hauptstadt. Und vor allem: Berlin ist die Stadt der Freiheit – und das muss sie auch bleiben. Was die Wartezeiten in Behörden angeht – da kann es Ihnen auch bei mir in Goslar passieren, dass Sie eine Weile warten müssen.