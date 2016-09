Mecklenburg-Vorpommern - Gabriel sieht die SPD im Aufwind Die SPD wertet den Wahlsieg in Mecklenburg-Vorpommern auch als gutes Zeichen für den Bund.

Die SPD hat mit ihrem Rechtskurs in Mecklenburg-Vorpommern auf den ersten Blick vieles richtig gemacht. Noch vor ein paar Wochen lag die Partei in Umfragen bei 23 Prozent. Am Ende reichte es für 30,8 Prozent. Doch das vergleichsweise gute Ergebnis ist teuer erkauft: Ministerpräsident Erwin Sellering hat mit seiner Merkel-Schelte unterstützt von Parteichef Sigmar Gabriel die Glaubwürdigkeit der SPD weiter beschädigt. Das wird sich spätestens bei der nächsten Bundestagswahl rächen.



Auf unserer Übersichtsseite: Gewinne und Verluste, Sitzverteilung, mögliche Koalitionen Alle Ergebnisse

Im stark von bundespolitischen Themen dominierten Wahlkampf hatte sich Sellering immer wieder gegen die Kanzlerin gewendet. Merkel sei für eine massenhafte Zuwanderung verantwortlich, die die Menschen verunsichert habe, argumentierte er. Zudem erwecke die Kanzlerin den Eindruck, ihr Kurs sei der einzig richtige. "Er scheut sich nicht, die Wahrheit zu sagen: dass die Union in der Flüchtlingspolitik große Fehler gemacht hat", lobte Gabriel dafür kurz vor der Wahl. Zuvor hatte der Vizekanzler seinerseits immer wieder gegen Angela Merkel gestichelt und ihr Fehler und Versäumnisse in der Flüchtlingspolitik vorgeworfen.

War diese Strategie erfolgreich? Sie ist zuallererst unredlich, schließlich hat die SPD den Flüchtlingskurs als Teil der Bundesregierung stets mitgetragen. Und mehr als das: Wo immer die Union auf schärfere Gesetze drang, bremsten die Sozialdemokraten – etwa beim Asylpaket II und der Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsländer.

Hoffnung auf ein schwaches Wählergedächtnis

Der Rechtskurs vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern wirkt daher wie eine Verzweiflungstat: Statt die eigene Politik engagiert zu vertreten, bedienten die Sozialdemokraten diffuse Ängste, indem sie Vorwürfe der AfD reproduzierten. Gabriel setzt offenbar auf ein schwaches Gedächtnis bei den Wählern. Das ist dreist – und gefährlich.



Hinzu kommt, dass zumindest bezweifelt werden kann, dass die Strategie überhaupt erfolgreich war. Beim Blick auf die Wählerwanderung zeigt sich, dass nicht rechte CDU-Wähler, sondern massenhaft Grüne-Anhänger zur SPD übergelaufen sind. Was man Sellering und Gabriel allenfalls zugutehalten kann, ist, dass sie mit ihrem Merkel-Bashing möglicherweise Schlimmeres für die SPD in Mecklenburg-Vorpommern verhindert haben.



Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern

Ein Grund zur Freude ist das aus SPD-Sicht trotzdem nicht, denn nachhaltig ist der Erfolg nicht. Er unterstreicht nur die Unentschlossenheit, der die Partei spätestens seit September 2015 unterliegt. In Berlin etwa, wo am 18. September ein neues Abgeordnetenhaus gewählt wird, setzt die SPD weiterhin auf linke, sozialdemokratische Inhalte. Hier wirbt mit Michael Müller ein liberaler Oberbürgermeister um ein städtisches Publikum. Auch er wird von Gabriel unterstützt werden, der weiter problemlos zwischen Befürwortung und Ablehnung der auch von der SPD produzierten Flüchtlingspolitik wechseln wird.



Diese zielgruppenorientierte Bereitstellung von politischem Inhalt mag auf der landespolitischen Ebene funktionieren und kurzfristig größere Wahlniederlagen verhindern. Im Bund könnte der Schlingerkurs aber böse Folgen haben: Eine SPD, die gleichzeitig für und gegen ihre eigene Flüchtlingspolitik ist, ist weder für "besorgte Bürger" noch für ein linksliberales Publikum interessant.