In der SPD herrscht laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zunehmend Uneinigkeit darüber, ob SPD-Chef Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidat aufgestellt werden soll. Wie die Zeitung berichtet, trugen niedersächsische SPD-Bundestagsabgeordnete bei einer Sitzung massive Zweifel an der Eignung Gabriels zum Kanzlerkandidaten an SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann heran. Ausgangspunkt war demnach die Unterstützung für Gabriel als Kanzlerkandidat aus Nordrhein-Westfalen.

Die Abgeordneten begründeten ihre Skepsis laut dem Bericht mit mangelndem Vertrauen großer Teile der Bevölkerung in Gabriel. Sie bezogen sich auf Rückmeldungen von der Basis und ihre Erfahrungen aus dem zurückliegenden Kommunalwahlkampf in Niedersachsen. Laut der Abgeordneten würde ein Sieg bei der Wahl mit Gabriel als Kandidat schwierig, berichtet die Süddeutsche Zeitung mit Verweis auf Teilnehmer der Sitzung.



Oppermann versuchte laut Bericht die Kritiker zu besänftigen und verwies nach Angaben von Teilnehmern auf Gabriels gute Arbeit. Oppermann gilt als Unterstützer von Gabriel.