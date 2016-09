Mit einem Staatsakt haben Vertreter aus Politik und Gesellschaft Abschied von Walter Scheel genommen. Der verstorbene Altbundespräsident habe sein Amt "mit entspannter Fröhlichkeit und lockerer Weltläufigkeit, mit Mühelosigkeit und Unbeschwertheit" ausgefüllt, sagte Bundespräsident Joachim Gauck bei der Feier in der Berliner Philharmonie.

Der frühere FDP-Politiker sei ein Präsident "der demokratischen Selbstvergewisserung" in schwierigen Zeiten gewesen, sagte Gauck. Er nannte Scheel einen "Glücksfall für unser Land". Er habe "unserem Land in entscheidenden Momenten Richtung gegeben und unserer Demokratie Orientierung verliehen", sagte Gauck. Scheel war am 24. August im Alter von 97 Jahren gestorben.



Scheel "vertraute darauf, dass die Bürger des demokratischen Deutschlands auch neuartige Herausforderungen meistern werden", sagte Gauck. "Wie aktuell, meine Damen und Herren", fügte er hinzu.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) bescheinigte Scheel "Mut zur Veränderung" und Risikobereitschaft. Er habe Wege eingeschlagen, "von denen er wusste, dass ihm Gegenwind entgegenblasen würde". Mit seiner Entspannungspolitik habe Scheel den Weg zur Wiedervereinigung Deutschlands geebnet.



Der FDP-Politiker war ab 1969 zunächst Außenminister der sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt (SPD). In seine Amtszeit fiel die Unterzeichnung der Ostverträge sowie des deutsch-deutschen Grundlagenvertrags 1972. Die außenpolitische Neuorientierung sei damals ein "unerhörter Tabubruch" gewesen, sagte Steinmeier. Von 1974 bis 1979 war Scheel Bundespräsident.

An der Trauerfeier nahmen neben Scheels Witwe Barbara auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie die früheren Präsidenten Horst Köhler und Christian Wulff teil. Der Sarg war mit einer schwarz-rot-goldenen Fahne geschmückt.

Der Vorstandsvorsitzende der liberalen Friedrich-Naumann-Stiftung, Wolfgang Gerhardt, würdigte Standfestigkeit und Überzeugung des früheren FDP-Chefs gerade auch beim politischen Umbruch Ende der 1960er Jahre. "Er wusste genau, was er tat, welch hohes Risiko er einging, und war sich im Falle des Scheiterns völlig klar, was er zu tun hatte, als er wenige Tage vor der Bundestagswahl 1969 die Bereitschaft zur Koalition mit der SPD andeutete, falls das Wahlergebnis sie ermöglichen würde."



Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hatte Scheels Verdienste für die demokratische Entwicklung Deutschlands bereits am Morgen im Parlament gewürdigt. "Dem erbitterten wie sachgerechten Streit zum Trotz strahlte die Persönlichkeit Scheels – dank seiner Prinzipienfestigkeit, seinem Mut zur Modernisierung und seiner Zielstrebigkeit – Zuversicht und Lebensfreude aus", sagte Lammert zum Auftakt der Bundestagssitzung.

Vielen Menschen ist Scheel bis heute auch durch einen Fernsehauftritt in Erinnerung, in dem er das Volkslied Hoch auf dem gelben Wagen zum Besten gab, das später auf Platte zum Hit wurde. Zuletzt lebte Scheel in einem Pflegeheim in Südbaden, er litt an Demenz.