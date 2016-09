Zwei der drei am Dienstag wegen Terrorverdachts festgenommenen Syrer sind in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) habe die U-Haft eines 26-Jährigen und eines 18-Jährigen nach der Anhörung in Karlsruhe angeordnet, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mit. Beide Männer äußerten sich nicht zu den Vorwürfen. Ein 17-Jähriger wird noch angehört. Bei ihm muss der BGH-Ermittlungsrichter noch im Laufe des Tages entscheiden, ob der Haftbefehl aufrechterhalten bleibt. Ist dies der Fall, kommen die Verdächtigen ebenfalls in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen nach den Attentaten von Paris haben nach Angaben des Bundeskriminalamts zur Festnahme der drei Männer in Schleswig-Holstein geführt. Es sei nach dem Muster gesucht worden, wie diese als Flüchtlinge nach Europa eingereist seien, sagte BKA-Chef Holger Münch im rbb-Inforadio – also etwa, wo sie ihre Papiere herbekommen hätten und welche Kontaktpersonen es gebe. "Über diese Ermittlungswege kommen wir am Ende dann auch zu Spuren nach Deutschland", sagte er.

Um Terroristen unter Flüchtlingen ausfindig zu machen, setzen die Ermittler demnach erstens auf Hinweise aus Deutschland. Davon seien bislang 400 eingegangen – die meisten stellten sich jedoch aufgrund von Verwechslungen oder falschen Beschuldigungen als falsch dar. Zweitens gehe man Hinweisen der internationalen Sicherheitsbehörden nach, sagte Münch.



Derzeit liefen 60 Verfahren gegen Flüchtlinge wegen Terrorverdachts. Aber längst nicht in allen Fällen gehe man davon aus, dass es sich um sogenannte Schläfer handele. "Darunter sind aber auch Hinweise, dass jemand ein verbotenes Symbol benutzt hat." Aber es gebe "schon den einen oder anderen wirklich ernsthaften Hinweis".



Die Terrormiliz IS schleust aus Sicht von Münch gezielt potenzielle Attentäter über Flüchtlingsrouten nach Europa, um so Flüchtlinge zu diskreditieren und Angst zu schüren. "Wir müssen realisieren, dass das auch ein Weg des Terrors ist", sagte er. "Aber es ist nicht der Flüchtlingsstrom selbst, sondern es ist ein Ausnutzen des Flüchtlingsstroms."



Die drei mutmaßlichen IS-Mitglieder waren laut Bundesanwaltschaft am Dienstag bei einem Großeinsatz der Polizei festgenommen worden. 200 Spezialkräfte des Bundeskriminalamts, der Bundespolizei und der Landespolizeien mehrerer Bundesländer waren daran beteiligt.