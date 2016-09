Nach den Anti-Terror-Razzien in Norddeutschland werden zwei der drei festgenommenen Verdächtigen am heutigen Mittwoch einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe vorgeführt. Der Richter wird darüber entscheiden, ob ihre Haftbefehle aufrecht erhalten werden und sie in Untersuchungshaft kommen. Das dritte mutmaßliche Mitglied der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) war schon am Dienstag beim BGH gehört worden.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) machte unterdessen vermeintliche Fehler in der bisherigen Flüchtlingspolitik dafür verantwortlich, dass mögliche Terroristen überhaupt nach Deutschland gelangen könnten. Herrmann sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Die eklatanten Kontrolllücken beim immensen Flüchtlingsstrom vor allem im Herbst letzten Jahres rächen sich." Tausende Menschen seien ohne ausreichend geprüfte Identität nach Deutschland gekommen. "Wir wissen mittlerweile, dass auch der IS diese Sicherheitslücken gezielt genutzt hat, um Attentäter als Flüchtlinge getarnt nach Europa zu schleusen," so der Minister.

Die Männer im Alter von 17, 18 und 26 Jahren haben syrische Pässe und waren am Dienstag in Flüchtlingsunterkünften in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen sie wegen Terrorverdachts. Nach Ansicht der Behörden waren die drei im Auftrag des IS nach Deutschland gekommen, um entweder einen bereits erhaltenen Auftrag auszuführen oder sich für weitere Instruktionen bereitzuhalten.

Das Thema beschäftigt heute auch den Landtag in Schleswig-Holstein. Innenminister Stefan Studt (SPD) will im Innen- und Rechtsausschuss in Kiel über die Razzien und die aktuelle Bedrohungslage berichten. Die FDP hat für die kommende Woche eine Aktuelle Stunde zu dem Thema beantragt.

Als Flüchtlinge getarnt

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) geht davon aus, dass die Verdächtigen einen Bezug zur Pariser Terrorserie im November 2015 haben. Es spreche alles dafür, dass dieselbe Schlepperorganisation, die bei den Attentätern von Paris aktiv gewesen sei, diese drei als Flüchtlinge getarnten Männer nach Deutschland gebracht habe. Bei den Beschuldigte könne es sich um eine "Schläferzelle" handeln.

Einer der Verdächtigen soll sich vor einem Jahr im syrischen Al-Rakka dem IS angeschlossen haben und dort im Umgang mit Waffen und Sprengstoff ausgebildet worden sein. Mit den beiden anderen Beschuldigten reiste er mit falschen Pässen über die Balkanroute nach Deutschland – im Gepäck waren nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft ein höherer vierstelliger Bargeldbetrag des IS und Mobiltelefone mit vorinstalliertem Kommunikationsprogramm.



Der Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Ansgar Heveling (CDU), forderte einen größeren Spielraum für Ermittler bei der Terrorabwehr. "Der Fall der drei festgenommenen Syrer zeigt, dass die Sicherheitsbehörden weitreichende Befugnisse benötigen, was die Überwachung von Telekommunikationsdaten und den Inhalten der Kommunikation betrifft", sagte Heveling der Rheinischen Post. Dafür benötigten die Behörden eine bessere Rechtsgrundlage. "Im Rahmen des von Innenminister de Maizière auf den Weg gebrachten Maßnahmenkatalogs zur Terrorabwehr sollten wir an dieser Stelle noch einmal gesetzlich nachbessern," so der Abgeordnete.

Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, verwies darauf, dass die wahre Identität der registrierten Flüchtlinge oft nicht überprüft werden könne. Das liege auch daran, dass in vielen Fällen aus den Herkunftsländern die nötigen Daten nicht vorlägen, sagte er der Magdeburger Volksstimme. 80 Prozent der Ankommenden hätten keine Papiere. "Das ist ein Bedrohungspotenzial," sagte Wendt.