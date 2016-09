Ali Shaqi stammt aus Manbidsch bei Aleppo in Syrien und lernt jetzt bei der Bundeswehr, wie man eine Betondecke verschalt. Der 20-Jährige kam im vergangenen Jahr über die Balkanroute aus seiner vom Bürgerkrieg zerstörten Heimat nach Deutschland, kurz bevor sie geschlossen wurde. Ali schaffte es nicht nur nach Europa, sondern auch in einen der Kurse, den die Bundeswehr seit Kurzem für syrische Flüchtlinge anbietet: In Ingolstadt, an der Pionierschule des Heeres, lernt er in den nächsten zwölf Wochen, wie man ein Haus baut – oder ein vom Krieg zerstörtes wieder bewohnbar macht.

Der junge Syrer profitiert von einer Initiative, die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auf der Münchner Sicherheitskonferenz angekündigt hat. Die Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland, so argumentierte die CDU-Politikerin im Februar, würden doch irgendwann beim Wiederaufbau ihrer Heimat gebraucht. "Es wäre deshalb gut, den Rückkehrern, aber auch ihrer geschundenen Heimat eine Starthilfe für die Zukunft zu geben – in Form einer Hilfe zur Selbsthilfe", sagte von der Leyen. "Wir könnten die ersten Schritte dazu tun mit einem zivilen Ausbildungsprogramm der Bundeswehr."

Mehr als ein halbes Jahr später steht das zivile Ausbildungsprogramm und damit nach rund 9.000 Soldaten in der Flüchtlingshilfe der nächste Beitrag der Bundeswehr zur "Wir schaffen das"-Ankündigung der Bundeskanzlerin. Von einer Starthilfe für Rückkehrer in das vom Bürgerkrieg zerstörte Land ist allerdings erst mal nicht mehr die Rede, im Gegenteil. Damals sei sie noch optimistischer gewesen als heute, was die Entwicklung zu einem möglichen Frieden in Syrien angehe, sagt die Verteidigungsministerin. Jetzt soll das Programm vor allem bei der Integration helfen – in die deutsche Gesellschaft wie auch in den deutschen Arbeitsmarkt.



Hilfe von der Bundesagentur für Arbeit

Dafür hat sich von der Leyen bei einem Oberst der Reserve Unterstützung geholt. Frank-Jürgen Weise, als Geheimwaffe der Bundesregierung nicht nur langjähriger Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), sondern auch des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), ist derjenige, der für Arbeitsagentur und Bundeswehr die "Ausbildungsinitiative Syrische Flüchtlinge" erst möglich gemacht hat. Die Ministerin und der BA-Chef unterzeichneten am Donnerstag medienwirksam eine Kooperationsvereinbarung, faktisch funktioniert die Zusammenarbeit schon seit einigen Wochen.

Unterm Strich bedeutet die Zusammenarbeit: Die Bundesagentur organisiert die Flüchtlinge, finanziert ihnen den Lebensunterhalt und sorgt dafür, dass sie in der Nähe der Bundeswehr-Ausbildungsstätte untergebracht werden. Die Bundeswehr stellt dafür die Ausbilder, sowohl Soldaten als auch zivile Lehrer. Für Deutschlands obersten Arbeitsvermittler Weise ist das eine ganz praktische Notwendigkeit: 70 Prozent der nach Deutschland Geflüchteten, die eine Bleibeberechtigung bekommen, sind im erwerbsfähigen Alter – und von ihnen etwa die Hälfte jünger als 30 Jahre.

Deshalb ist für Weise vor allem für die Jugendlichen jeder Weg in den Arbeitsmarkt willkommen, auch wenn die Bundeswehr-Kurse mit ihren drei Monaten Anlernen auf dem Bau, im Handwerk oder mit einer Sanitäts- oder Pflegeausbildung natürlich noch keine Ausbildung nach deutscher Vorstellung bedeuten. Zudem will man nach eigenem Bekunden die hohen deutschen Standards nicht aufgeben. Allerdings sei ein Kurs, wie ihn jetzt die Streitkräfte anbieten, ein erster Schritt, sagte Weise.